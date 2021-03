Stasera in tv, venerdì 5 marzo. Torna Ciao Darwin con la sfida belli contro brutti. Chi è Madre Natura

26 marzo 2021 a

Venerdì 26 marzo, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play, Ciao Darwin. A grande richiesta torna con una puntata in replica. Nell’esilarante show antropologico condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti si sfidano infatti i Belli, rappresentati da Youma Diakite, contro i Brutti, capitanati da Enzo Salvi. Come evoca il titolo “Ciao Darwin – A grande richiesta”, si tratta di una edizione “Story” dello show antropologico cult.

La decisione di Canale 5 è stata di trasmettere cinque puntate complete, fra le più riuscite ed apprezzate dal pubblico della televisione già andate in onda. Nella replica di venerdì 26 marzo di “Ciao Darwin” va in scena la più calssica delle sfide del genere umano. Quella tra i belli e i brutti. Le risate sono assicurate. Quale categoria prevarrà, fissando i suoi caratteri nell’uomo e nella donna del nuovo millennio? Quale categoria prevarrà, fissando i suoi caratteri nell'uomo e nella donna del nuovo millennio? Madre Natura in questa puntata di “Ciao Darwin 8″, che come detto andrò in replica, ha il corpo mozzafiato e il volto particolare della modella croata Sara Vulinovic. “È stata una bella esperienza in tanti sensi”. La modella Sara Vulinovic ha descritto con queste parole com’è rivestire i panni di Madre Natura a Ciao Darwin 8.

Appuntamento a venerdì 26 marzo in prima serata su Canale 5 e su Mediaset Play per scoprirlo. Ciao Darwin va in onda su Canale 5, ogni venerdì in prima serata dalle ore 21,25. Appuntamento con la replica di questa sera – venerdì 19 marzo 2021 – visibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e in versione HD al tasto 505. Chi possiede Sky, servizio a pagamento, può trovare il canale al tasto 105 del decoder. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati della trasmissione.

