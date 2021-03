Francesca Fialdini al centro delle voci di gossip. Mistero sul nuovo fidanzato

26 marzo 2021 a

a

a

Francesca Fialdini è uno dei volti più amati della tv oltre ad essere una delle voci più apprezzate della radio italiana. Nel 2019 le viene affidata la conduzione del programma “Da noi…a ruota libera” e di “Fame d’amore”, programma che segue le vicende di un gruppo di ragazzi con disturbi alimentari (quest’anno viene riconfermata per entrambi i programmi). Da gennaio 2021 è alla guida di “Radio 2 a ruota libera”. Prossimamente, condurrà per 5 puntate in prima serata su Rai 1 un nuovo programma “La scatola dei sogni” che partirà il 30 marzo. Un momento d'oro per la conduttrice arrivato dopo che nei mesi scorsi ha dovuto fare i conti, come molti volti noti del piccolo schermo, con il Covid-19 ed è stata lei a rivelarlo ai suoi telespettatori con un post su Instagram.

Negli ultimi mesi si parla molto della sua vita sentimentale anche se la conduttrice non si è lasciata mai sfuggire nulla. Tante le voci, ma lei preferisce mantenere il riserbo sulla sua sfera privata. Durante un’intervista la Fialdini si è però definita "molto innamorata" da anni del suo fidanzato, ma non se ne conosce l'identità. Diversi siti specializzati in gossip hanno parlato di un odontoiatra che vive a Lecco. Successivamente ci sono state voci anche si una relazione il neo direttore di Rai 1 Mario Orfeo. Qualche settimana fa una dedica speciale di Samuele Bersani aveva fatto pensare a un flirt tra la conduttrice e il cantautore. Nessuna conferma e nessuna smentita. Lei sul suo profilo Instagram non lascia tracce e parla solo della sua personalità o delle sue iniziative. In un recente post ha confessato: "Da ragazzina portavo sempre la frangetta perché quella fronte alta non mi piaceva e quel collo così pronunciato mi metteva a disagio. Da grande è bello guardarsi allo specchio e riconoscere la propria storia. Vedo la tua fronte babbo, il tuo collo, quel modo di camminare che consuma i tacchi delle scarpe e rido delle nostre risate: di notte per strada mentre fischiamo una canzone".

Raoul Bova, il colpo di fulmine per Rocio Munoz Morales sul set di Immaturi-Il viaggio

Questa sera, 26 marzo, sarà ospite dello show "Canzone segreta" condotto da Serena Rossi su Rai 1 a partire dalle 21.25.

Su Rai 1 terzo appuntamento con "Canzone Segreta". Tutti gli ospiti di Serena Rossi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.