Amanda Lear, gli amori con Salvador Dalì e David Bowie: poi la terribile morte del suo unico marito

26 marzo 2021 a

a

a

Amanda Lear è un'artista poliedrica, capace di distinguersi nei vari campi dello spettacolo. Nata a Hong Kong il 18 novembre 1939 (Scorpione), Amanda Tapp (questo il suo vero nome) scelse come pseudonimo Amanda Lear, sintomo della sua indole da diva, incontrastata regina della provocazione. Modella, cantante, scrittrice, pittrice e conduttrice francese, per lungo tempo è stata la musa ispiratrice del pittore surrealista Salvador Dalì. Negli anni ’60 le prime grandi apparizioni di copertina, poi la ribalta internazionale dei primi anni ’70 grazie a un amore davvero importante, seppur breve. Amanda ha giocato molto sulla sua voce e i suoi tratti del viso mascolini, tanto che per molto tempo in tanti hanno pensato a una delle prime donne transgender dello spettacolo. Voci smentite successivamente dalla stessa protagonista, in posa senza veli su un numero di Playboy che servì a dissolvere i dubbi.

Amanda Lear: "Dalì? Un maschilista, ma da lui ho imparato tutto"

Per quanto riguarda la sua vita privata, Amanda è stata anche amante di Salvador Dalì. Per 15 anni ha vissuto con il pittore e sua moglie, in giro per il mondo. Nel 2018, nella trasmissione L’Intervista di Maurizio Costanzo, ha rivelato di aver capito di essersi innamorata di lui dopo essere stata scoperta dalla consorte del maestro surrealista. Un altro suo amore storico fu David Bowie: nel 1973, iniziò la loro liaison. Fu proprio il Duca bianco a suggerire alla sua compagna di giocare sulla sua ambigua identità sessuale.

Stasera le esibizioni di Tale e quale show possono rivoluzionare la classifica. Super ospite e anticipazioni

Amanda si è espressa così su Bowie: "Fu il primo a credere in me come artista. Mi ha pagato le lezioni di canto. Si truccava più di me, il problema dei maschi che si truccano è che non si struccano la notte per dormire; mi sporcava il cuscino con il fondotinta", ha affermato in una vecchia intervista a Vanity Fair. Nel 1979 ha celebrato il suo unico matrimonio con l’aristocratico francese Alain-Philippe Malagnac d’Argens del Villèle. Diventata marchesa, ha perso suo marito nel 2000, morto a 49 anni nel rogo della loro villa in Provenza. Nel 2002 ha vissuto una storia d'amore con il modello Manuel Casella, con cui è stata sino al 2008. Tra i suoi ex fidanzati anche l’attore Anthony Hornez, di 30 anni più giovane.

Su Rai 1 terzo appuntamento con "Canzone Segreta". Tutti gli ospiti di Serena Rossi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.