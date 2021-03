Paola Perego, i figli Giulia e Riccardo con Andrea Carnevale: poi l'amore con Lucio Presta

26 marzo 2021 a

Paola Perego è una delle conduttrici televisive più note in Italia. Nata il 17 aprile del 1966 sotto il segno del Toro, è originaria di Monza, proveniente da una famiglia milanese artigiana: il padre faceva il falegname e la madre era casalinga. L’affetto non le è mai mancato, ma i suoi lo esprimevano occupandosi l’uno dell’altro e non con il contatto fisico; motivo per cui lei, con i suoi figli, ha fatto l’esatto opposto. Tra le trasmissioni che l'hanno resa una figura di riferimento per la tv, da segnalare Mattina 2, In famiglia, Pomeriggio in famiglia e Mattina in famiglia e per diversi contenitori del pomeriggio del fine settimana.

Nel 2017 il suo nome è stato investito dallo scandalo per un sondaggio di cattivo gusto riguardante i pregi in camera da letto delle donne dell’est rispetto alle altre. La conduttrice è stata accusata di sessismo, con il programma immediatamente chiuso. Per via delle pesanti accuse ricevute ha sofferto di depressione. In un’intervista a Oggi ha raccontato che, dopo lo scandalo di Parliamone Sabato, ha creduto addirittura di impazzire. Per quanto riguarda la sua vita privata, il suo primo marito è stato il calciatore Andrea Carnevale, da cui ha avuto i suoi due figli Giulia e Riccardo. Grazie alla figlia Giulia, nell’estate del 2018 Paola Perego è diventata nonna.

"Io ho avuto lei alla stessa età (26 anni, ndr). Solo che io l’ho voluta, a lei, invece, è capitato", ha raccontato la conduttrice in una vecchia intervista a Chi. Riccardo, invece, ha dormito con lei nel lettone fino ai 14 anni. Dopo la fine del matrimonio con Carnevale, datata 1997, Paola Perego ha conosciuto il suo futuro secondo marito, Lucio Presta, noto manager delle star dello spettacolo. Ma con il figlio di lui, Niccolò, il rapporto pare essere pessimo: "Ci diciamo buongiorno e buonasera quando siamo di buon umore", ha affermato tempo fa il ragazzo. Paola, infatti, non ha partecipato al matrimonio del ragazzo con la ballerina Lorella Boccia.

