Mario Ermito sbarca su Rai1, l'ultimo post con indizio e fan scatenati

Francesco Fredella 26 marzo 2021 a

Il famoso attore, reduce dall’ultima esperienza al Grande Fratello vip, sbarca in prima serata su Rai1. “Una serata all’insegna della musica”, unico indizio che scrive sui social Mario Ermito.

Un vero colpaccio che piace al pubblico perché Ermito, con una simpatia travolgente, è pronto a spopolare in tv. Non si sa ancora cosa farà, ma dopo l’annuncio cresce l’attesa: la Canzone segreta è il super show della Rete ammiraglia Rai, condotto da Serena Rossi (in onda oggi). Ed Ermito, che ha il pallino dei film wester da sempre, arriva negli studi Fabrizio Frizzi di Roma sorprendendo tutti. In Rete, in queste ore, è andato in tendenza facendo esplodere la curiosità. Lui, come ha spesso raccontato ha un sogno nel cassetto: conoscere Terence Hill. Aveva svelato a Libero: “Prima o poi lo vedrò, lo conoscerò. Abbiamo tante, troppe, cose in comune”. Ed è vero: anche Terence Hill si chiama Mario, ha gli occhi azzurri. Se poi confrontate le foto allora vi renderete conto di quanta somiglianza ci sia. Pazzesco.

Ma per il bell’attore pugliese, che fa sognare le donne, si tratta di un bellissimo momento. Popolarità al massimo e voglia di tornare sul set. Si vocifera, infatti, che presto Mario partirà per un viaggio di lavoro all’estero: destinazione sconosciuta. Nessuno vicino a lui si lascia scappare qualcosa, ma sembrerebbe quasi ad un passo da una grande proposta di lavoro. Di cosa si tratta? Mistero.

E poi c’è il capitolo sentimenti. Ermito, a quanto pare, è ancora single. Dopo una storia chiusa anni fa, ora non ci sarebbero donne nella sua vita. Eppure, come tutti possono immaginare, lui fa impazzire il genere femminile con quello sguardo penetrante. “Quando sarà il momento giusto ve ne parlerò”, aveva detto a RTL102.5 News qualche settimana fa durante un collegamento via zoom. Una frase che, sicuramente, ha fatto salire ancora di più la temperatura. Abbiate pazienza, il resto è storia di questi giorni.



