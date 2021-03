Isola dei famosi 2021, Ubaldo Lanzo: "Non faccio sesso da 28 anni". Incredibile battuta di Elettra Lamborghini

26 marzo 2021 a

Incredibile battuta di Elettra Lamborghini durante la puntata de L'Isola dei famosi che è andata in onda giovedì 25 marzo. "Ogni buco è...". Parole rivolte a Ubaldo Lanzo, stilista cromatologo, che ha confessato di essere in astinenza da 28 anni. Durante la puntata Ilary Blasi si è collegata con Parasite Island dove lo stilista è insieme Fariba Tehrani in attesa di raggiungere, eventualmente, gli altri naufraghi. Finora però gli eliminati che sono transitati per lì hanno poi deciso di abbandonare il reality.

Ubaldo e Fariba nascondetevi, che se no i naufraghi scappano! #Isola ️ pic.twitter.com/KqAZwpMBiu — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 25, 2021

Allora Ilary Blasi nella puntata di giovedì ha lanciato un appello ironico ai due: "Voi siete la donna eyeliner e l’uomo kilt! Chi vi ammazza! Ma fate fuggire tutti gli eliminati che dovrebbero restare lì con voi. Scappano appena vi conoscono". Poi la proposta per cercare di cambiare il comportamento degli eliminati. "Fate una cosa andate e nascondervi e non vi fate vedere più. Vi richiamo io e vi faccio uscire a maggio. Anzi, non vi faccio uscire più. Pensante al prossimo eliminato: lascia l'isola e arriva lì. Se non vede nessuno magari si sente più tranquillo. Nascondetevi. Gli faremo credere che non c'è nessuno sulla vostra isola e non dovete uscire assolutamente finché non vi chiamo io. Se vi vedono poi scappano"

Subito dopo Ilary ha mandato in onda una clip riassuntiva dell'avventura di Ubaldo e Fariba, durante la quale lo stilista cromatologo ha fatto una confessione choc sulla sua vita sentimentale: “Non faccio sesso da 28 anni ormai”. Gelo in studio con un imbarazzato Tommaso Zorzi: “Io sono rimasto a Ubaldo che non pratica da 28 anni”. Elettra Lamborghini, senza freni, invece ha sparato una battuta micidiale: “E’ impossibile dai, ogni buco è galleria, qualcosa si trova!”. Ancora, imbarazzo in studio con il collegamento con Paradise Island che si chiude.

