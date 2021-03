Claudia Gerini, la figlia Rosa con Alessandro Enginoli: poi Linda dall'amore con Zampaglione

26 marzo 2021 a

Claudia Gerini è una delle attrici più famose nel panorama del cinema italiano. Nata a Roma il 18 dicembre del 1971 sotto il segno del Sagittario, ha esordito giovanissima, prima con una vittoria al concorso di Miss Teenager a 13 anni, e poi con uno straordinario ingresso nel piccolo schermo. Con la sua bellezza e il suo talento per la recitazione è diventata una delle donne più amate (dagli italiani e non) del mondo del cinema. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è madre di due bambine: Rosa, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, e Linda, nata dall'unione con il frontman dei Tiromancino Federico Zampaglione. Claudia Gerini e il marito Alessandro Enginoli sono stati sposati solamente due anni.

Con Federico Zampaglione, Cludia Gerini ha mantenuto ottimi rapporti anche dopo la separazione: “Un paio d’anni fa ci siamo resi conto che il nostro rapporto stava cambiando. Federico ha preso una casa tutta sua per stare un po’ da solo e fare musica. Andava e veniva continuamente. Un anno e tre mesi fa la nostra coppia è ufficialmente finita - ha raccontato in una vecchia intervista a Grazia - ma abbiamo continuato ad andare d’accordo come prima e la nostra bambina non si è accorta di niente”. Successivamente, tra il 2017 e il 2018 ha iniziato una relazione con l'ex concorrente de L'Isola dei famosi Andrea Preti, di 17 anni più giovane di lei: “In questo Paese, se Luigino ha 30 anni più di Francesca, nessuno dice niente.

Claudia Gerini: la relazione con Boncompagni, il successo con Verdone e l'ex marito Alessandro

Se Luigina ha tre anni in più, tutti lo sottolineano", ha sottolineato dopo lo scandalo che ha suscitato la coppia. Ad inizio 2019 è stata paparazzata in compagnia di Fabio Borghese, ex marito di Jacaranda Falk Caracciolo, la nipote di Marella Agnelli. Attualmente, dal 2019, è fidanzata con Simon Clementi. Quest'ultimo è un imprenditore specializzato nel settore della ristorazione, ma anche in quello alberghiero. Clementi è conosciuto nell’ambiente romano per essere il proprietario di un locale molto di moda in questi anni, il Jarro. La Gerini pratica regolarmente Taekwondo (per cui ha ricevuto la cintura nera) e Kick Boxing.

