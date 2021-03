Raoul Bova, la fine del matrimonio con Chiara Giordano e l'amore per Rocio Munoz Morales

26 marzo 2021 a

a

a

Raoul Bova è sicuramente uno degli attori più richiesti e apprezzati del panorama italiano. L'attore romano, idolo di generazioni di donne, ha fatto parlare anche lontano dal set per le sue storie sentimentali. Per la verità lui non ama molto mettere in mostra la sua sfera privata ed ama vivere lontano dai riflettori. Spesso infatti cerca la tranquillità fuori Roma: è molto legato alla Sabina dove possiede una villa nei pressi di Rieti e un'abitazione di famiglia a Varco Sabino, dove il padre ha vissuto a lungo.

Raoul Bova ha avuto diverse storie sentimentali. Negli anni '90 è stato fidanzato con Romina Mondello poi nel 2000 ha sposato la veterinaria Chiara Giordano, figlia dell'avvocato matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace. Dalla loro relazione sono nati Alessandro Leon e Francesco. Purtroppo il loro matrimonio durato oltre 13 anni è finito dopo che l'attore aveva perso la testa per quella che è la sua attuale compagna: Rocio Munoz Morales. Raoul Bova e Rocio si sono conosciuti sul set del film Immaturi – Il viaggio e dalla loro relazione sono nate due figlie: Luna nel 2015 e Alma nel 2018. La coppia tuttavia ha attraversato diversi momenti di crisi anche se, secondo indiscrezioni, avrebbe iniziano a scegliere la location per il matrimonio che dovrebbe essere celebrato dopo la fine dell'attuale emergenza sanitaria legata al coronavirus. "Ma perché ogni volta che ti guardo mi fai emozionare?", ha scritto Raoul su Instagram postando una foto con Rocío lo scorso gennaio. Un segnale che adesso tra i due le cose vanno a gonfie vele che che l'attore è sempre innamorato della sua compagna. La coppia non ama mostrarsi sui social tuttavia qualche settimana fa l'attore romano ha fatto un'eccezione.

Raoul Bova a Verissimo, l'ex moglie rivela: "Quando mi ha lasciato per una donna più giovane mi ha fatto sentire una nullità"

Questa sera, 26 marzo, Raoul Bova sarà tra i protagonisti della puntata di "Canzone segreta" lo show condotto da Serena Rossi su Rai 1 a partire dalle 21.25.

Su Rai 1 terzo appuntamento con "Canzone Segreta". Tutti gli ospiti di Serena Rossi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.