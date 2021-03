Stasera in tv venerdì 26 marzo. Su Rai 1 c'è "Canzone Segreta" con Serena Rossi. Tutti gli ospiti

26 marzo 2021 a

Torna con il terzo appuntamento "Canzone segreta", lo show condotto su Rai 1 da Serena Rossi. L'appuntamento è sul primo canale alle 21.25 di venerdì 26 marzo con la conduzione di una delle artiste più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. La formula è sempre la stessa con l'elemento iconico della poltrona bianca. Da li gli ospiti della trasmissione si godranno la "sorpresa" a loro dedicata completamente ignari di ciò che può accadere. Nella terza puntata gli ospiti saranno: Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego, Amanda Lear e un ospite a sorpresa, la cui identità sarà svelata venerdì sera 26 marzo. Canzone Segreta è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, arricchito dal calore e dalla forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni.

L’ospite di turno sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Sorprese incluse. Dopo il percorso della sua storia, il protagonista avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione. Un modo per riaccendere ricordi ed emozioni nell'ospite che è seduto nella poltrona bianca.

Una formula che nelle prime due puntate ha conquistato il pubblico della rete ammiraglia della Rai. Serena Rossi è stata capace di coinvolgere gli ospiti in un insieme di emozioni che è piaciuto ai ai telespettatori. Per gli appassionati, dunque, non resta che sintonizzarsi su Rai 1.

