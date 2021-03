"Vogliamo un figlio, ci stiamo provando", Teresa Cilia e Salvatore sognano così

Francesco Fredella 26 marzo 2021 a

“Allegare la famiglia? Ci stiamo provando”: Teresa Cilia e Salvatore si raccontano senza segreti in diretta a RTL102.5 News. Cilia, che di recente è stata operata al cuore, ora è in convalescenza mentre suo marito (conosciuto a Uomini e donne) è risultato positivo al Covid.

“Ho un po’ di tosse e di mal di gola - racconta a RTL1025 News – In realtà la probabilità che l’abbia preso è molto alta, domani farò il tampone.” E’ in isolamento e teme che possa essere positiva. “Farò il tampone”.

Cilia, poi, parla anche del passato a Uomini e donne.“Se mi manca? Lo scopo lì è trovare l’amore, una volta che l’hai trovato va bene così.” Lei ha trovato l’amore negli studi di Maria De Filippi: con Salvatore, sei anni fa, un vero e proprio colpo di fulmine. La famiglia si allargherà? “Ci stiamo lavorando, purtroppo non è facile neanche dirlo ma ci stiamo lavorando”, continua. La sua storia d'amore con Salvatore ha fatto sognare tutti, anche se non sono mancati momenti di crisi.“La forza della coppia sono io, lui è un po’ più debole. È stata una crisi nata anche qualche giorno prima del matrimonio, io avevo ricevuto una brutta notizia proprio riguardante la salute e quindi non stavamo tanto bene mentalmente entrambi, perciò abbiamo avuto questa crisi. Ora stiamo alla grande”, dice Teresa.

Che, però, prima lasciare il collegamento svela di essere vicina ad Aldo Palmeri e Alessia Cammarota per la loro recente perdita: “Mi dispiace tantissimo, sono cose davvero molto brutte e il dolore è personale. Sicuramente rispetto il loro silenzio, conosco entrambi e sono dei bravissimi ragazzi. Rispetto il loro dolore e preferisco non dire nulla".

