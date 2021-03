Fabio Testi, i giochi erotici con Marlene al Grande Fratello spagnolo e il tradimento all'ex fidanzata

26 marzo 2021 a

Fabio Testi è un attore italiano, molto conosciuto e apprezzato dal pubblico italiano. Testi ha ottenuto pure una particina nel film di Sergio Leone C'era una volta il west. Il successo nella sua carriera è arrivato con la partecipazione a Il giardino dei Finzi Contini, che ha ottenuto il premio Oscar come miglior film straniero nel 1972. Da quel momento Fabio ha recitato in decine di pellicole di grande prestigio, ottenendo riconoscimenti anche a livello internazionale.

Negli anni Ottanta è poi approdato in televisione, con alcuni film molto importanti. Qualcuno lo ricorderà sicuramente per il ruolo da protagonista ne La dottoressa Giò, la fiction con Barbara D'Urso. Negli ultimi tempi è stato protagonista in vari reality, nel 2004 diede scandalo in quello spagnolo. L'attore, che dopo l'esperienza de L'Isola dei famosi 2004, nello stesso anno dal 22 gennaio era entrato nella casa bunker del Grande Hermano, la versione spagnola e vip del Grande Fratello. Fu eliminato con il 71% dei voti sfavorevoli dopo 26 giorni di permanenza. Il pubblico spagnolo infatti non gli perdonò il suo continuo flirtare con la sua rivale nella nomination: la showgirl francese Marlene, molto conosciuta in Spagna. L'atteggiamento di Testi, che era molto amato invece dagli inquilini della casa, fu vissuto come un tradimento nei confronti dell'allora fidanzata spagnola dell'attore, Almudena. Le provocazioni di lei ed il corteggiamento di lui produssero, nei giorni di permanenza, situazioni ad alto tasso erotico: dai massaggi pettorali fatti da Testi con i piedi a Marlene ad un esplicito lancio dello slip di Marlene all'attore italiano per invitarlo nel suo letto. Le performance di Testi non furono quindi apprezzate dal pubblico spagnolo né dalla stessa Almudena che decise di lasciarlo. All'uscita, Testi provò a giustificare i suoi comportamenti dicendo come si trattasse solo di un gioco, ma non convinse l'allora fidanzata.

