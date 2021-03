Elisa Di Francisca, il figlio Ettore e un altro in arrivo con Ivan Villa: "E' stato un colpo di fulmine"

26 marzo 2021 a

Elisa Di Francisca è una delle campionesse italiane di scherme più vincenti della storia. Insieme a Valentina Vezzali e Giovanna Trillini ha portato in alto il nome del fioretto italiano. Nata a Jesi il 13 dicembre 1982 (sotto il segno del Sagittario), si è guadagnata i titoli di vincitrice della coppa del Mondo per ben due volte (sia nel 2011 che nel 2015), Campionessa Mondiale e dieci volte Campionessa Europea, oltre al titolo olimpico nel 2012 a Londra e l'argento a Rio de Janeiro.

Nel 2017 ha deciso di prendere una pausa dal mondo della scherma per dedicarsi al grande sogno della sua vita: fare la mamma. I suoi genitori si chiamano Giacomo Di Francisca, originario di Villarosa, piccolo paesino siciliano in provincia di Enna, e Ombretta Trovatelli. Elisa cresce con una sorella e un fratello, Martina e Michele, e studia al liceo sociopsicopedagogico. Comincia a praticare scherma insieme ai due fratelli, dopo essersi cimentata nella danza. Già nel 1995 sarà campionessa italiana della categoria ragazze: sarà l’inizio di una grande carriera, che la porterà a competere a grandi livelli.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Elisa dal 2015 è legata al produttore televisivo napoletano Ivan Villa, conosciuto sul set del programma da lui prodotto La Papera non fa eco, a cui la schermitrice si presentò come ospite, arrivando in ritardo: “Mi vedo questo ragazzo arrivare verso di me tutto arrabbiato e tam, colpo di fulmine per entrambi. Così, secco. Nessun’altra parola. Entrambi siamo rimasti folgorati. Era novembre. A Natale ero già a casa sua a conoscere sua madre”, ha raccontato a Vanity Fair in una vecchia intervista. Elisa e Ivan nel 2017 sono diventati genitori di Ettore. Il matrimonio di Elisa e Ivan si è celebrato il 4 settembre del 2019, e la coppia ha scelto come location l’isola di Ischia. Attualmente Elisa Di Francisca è in attesa del suo secondo figlio e ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica.

