Oggi è un altro giorno, Fabio Testi ospite di Serena Bortone: tra gli affetti stabili Jessica Morlacchi

Torna l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show pomeridiano condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì su Rai1 a partire dalle 14. Tanti gli ospiti e i temi che saranno affrontati anche nella puntata di venerdì 25 marzo. Tra i cosiddetti affetti stabili, ci saranno gli ormai veterani Mariolina Cannuli (ex Signorina Buonasera, volto storico della Rai) e Massimo Cannoletta, il divulgatore culturale diventato famoso al grande pubblico per la sua partecipazione a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna.

Cannoletta nel corso della sua permanenza da campione durata 51 puntate, ha conquistato la bellezza di 280.000 euro, ottenendo pure uno spazio televisivo importante su Rai1 da Serena Bortone. Cannoletta infatti cura la rubrica Massimo 5 minuti, dove approfondisce temi culturali importanti: per esempio nella puntata di giovedì 25 ha illustrato alcuni dettagli sulla poetica di Dante Alighieri, in occasione del Dantedì. Tra gli affetti stabili anche Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa da giovanissima agli inizi degli anni Duemila, autrice del brano cult www Mi piaci tu. Jessica che è stata rilanciata nell'ultimo anno dalla partecipazione alla trasmissione Tale e quale show, condotta da Carlo Conti.

In studio anche al pianoforte ci sarà Memo Remigi, che delizierà gli ospiti e il pubblico da casa con alcuni stacchetti musicali, nei quali riproporrà vecchi successi del passato. Tra i temi affrontati l'emergenza sanitaria e la situazione politica, senza dimenticare ovviamente il mondo dello spettacolo e tutti i suoi retroscena più interessanti. Tra gli ospiti che saranno intervistati dalla conduttrice Serena Bortone, ci sarà l'attore Fabio Testi. Una delle figure più famose del cinema e della tv italiana, soprattutto tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta. Appuntamento dunque su Rai1 a partire dalle 14, con Serena Bortone, per la puntata di Oggi è un altro giorno.

