L'Eredità, Martina Crocchia e la chirurgia estetica: "Primi interventi a 20 anni, ero complessata" | Video

Martina Crocchia si sta godendo un po' di popolarità grazie a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. La campionessa si è già aggiudicata più di 150.000 euro e dovrebbe tornare nella trasmissione nella puntata di venerdì 26 marzo. Intanto ha rilasciato una intervista a Il Fatto quotidiano, nella quale si è raccontata a 360 gradi, tra segreti sulla sua vita professionale e quella privata, con alcune confidenze decisamente interessanti.

Come quella legata al suo rapporto con la chirurgia estetica: "A vent'anni ho iniziato a ricorrere al chirurgo: ero un'adolescente molto complessata - ha dichiarato - C'è chi va dallo psicologo e chi intervenire in altro modo. Io ho risolto così. Anche se so perfettamente che questo porta al binomio: bella e oca. Oppure rifatta e stupida". Martina Crocchia ha quindi rivelato cosa farà con i soldi della vincita. "Li investirò nella mia scuola (la Phoenix di Roma, dove insegna pole dance ndr) - ha affermato - dalla sfortuna è nata una fortuna. Senza le chiusure e le restrizioni anti Covid non avrei mai partecipato al programma". Prima di diventare insegnante di pole dance, Martina è stata "consulente commerciale per la chirurgia estetica. Diciamo che a 15 anni - ha scherzato - avevo già la lista degli interventi previsti".

E poi ancora, i suoi miti da ragazza: "I Take that e i giocatori della Roma, peccato siano tutti uomini", ha detto. Nell'intervento c'è pure uno spazio (breve) per la politica: "Chi non si interessa di politica non dovrebbe avere neanche il diritto di votare", ha commentato. Intanto nella sua pagina Instagram continuano ad aumentare i follower. Inevitabile, visti i video delle sue esibizioni, che raccolgono migliaia di like. Venerdì 26 marzo torna L'Eredità con Flavio Insinna. Vedremo se ci sarà pure Martina. Appuntamento su Rai1 dalle 18,45.

