Uomini e Donne, Massimiliano e Vanessa: finalmente. Spunta puntata speciale sugli amori nati in studio

Che puntata sarà questa che va in onda oggi, giovedì 26 marzo 2021 su Canale 5 alle ore 14.45? Il punto interrogativo questa volta è obbligato perché sulla trasmissione, l'ultima della settimana, condotta da Maria De Filippi non ci sono spifferi da parte del sito specializzato Il vicolo delle news. C'è grande incertezza e c'è comunque anche una indicazione.

L’ultima registrazione del dating show di cui il sito ha dato delle anticipazioni risale allo scorso 12 marzo con la puntata della caduta in studio di Gemma Galgani. Una puntata che è andata in onda. Nel corso della puntata, Maria De Filippi si è anche occupata del confrontro tra Alessandro e Maria Tona e del trono classico dando principalmente spazio a Samantha Curcio e a Giacomo Czerny. Secondo la fonte quindi, protagonista della puntata di oggi, sarà con ogni probabilità Massimiliano Mollicone, uno dei giovani personaggi (molto seguito) della trasmissione. Il tronista ventenne sta infatti conoscendo diverse corteggiatrici, ma tra tutte ha già ammesso di provare un forte interesse per Vanessa.

Non è chiaro però, se Massimiliano è uscito con la ragazza. Vedremo in questa puntata. I fan sono in trepida attesa. Come non è chiaro se verrà mandata in onda proprio oggi la sfilata (maschile o femminile, non è chiaro) oppure se la puntata del dating show della rete ammiraglia Rai sarà dedicata ancora a Gemma Galgani e alle sue disavventure sentimentali. Come accade dall’inizio della stagione, riferisce ilsussidiario.net, oggi pomeriggio sarà necessario aspettare l’inizio della puntata. La redazione, tuttavia, potrebbe spiazzare tutti anche con una puntata speciale dedicata agli amori nati nello studio di Cinecittà. La curiosità sul web, dunque, aumenta soprattutto intorno a Gemma Galgani che, presente in trasmissione dalla prima puntata, continua a cercare il principe azzurro sperando di trovarlo presto. E così dà vita a continui siparietti. Vediamo oggi che cosa ci riserverà questa misteriosa puntata.

