Wanda Nara, intimo hot con seno e lato b in primo piano: lady Icardi dà consigli di bellezza | Foto

Wanda Nara esagerata su Instagram. La showgirl argentina da 7,5 milioni di follower, ha postato uno scatto decisamente mozzafiato, che definire hot è quasi dir poco. Wanda Nara infatti è immortalata mentre indossa un intimo super sensuale color carne, con seno e lato b da sogno e in bella vista. Una Wanda in formato bomba sexy, con i fan che hanno inondato di like l'immagine.

Nella didascalia, la procuratrice sportiva condivide pure alcuni segreti per mantenersi bella e in forma. Ecco qui la carrellata: "Non vado mai a dormire senza aver pulito la mia pelle. Uso almeno due o tre diversi tipi di maschere a settimana. Non bevo alcolici. Non fumo - è scritto a corredo della foto -. Non bevo bibite. Consumo quotidianamente molte vitamine consigliate dal mio dermatologo e medico. Bevo più di due litri di tè verde al giorno".

Consigli tutto sommato non così proibitivi da seguire e che quindi vedremo se saranno seguiti dai follower dell'influencer argentina. Intanto il marito di Wanda, Mauro Icardi, è tornato a parlare. Il centravanti ex Inter ha espresso il suo desiderio di restare al Psg, nonostante l'interessamento nei suoi confronti da parte di Juve, Roma e Milan. "A Parigi mi sento bene, sono in una grande squadra che vince titoli. Qui c'è tutto quello che un calciatore può volere - ha affermato Icardi in una intervista sul sito internet ufficiale del Psg -. Quando sono arrivato in prestito ho fatto di tutto per essere decisivo e aiutare la squadra. E' stato un buon anno, per cui sono molto contento che il club abbia deciso di confermarmi in squadra e propormi un contratto di quattro anni - ha aggiunto -. Per me è un onore e un orgoglio, come ho detto fin dal primo giorno in cui sono arrivato qui".

