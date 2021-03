Anna Tatangelo sexy in cucina, pesce ai fornelli e curve esplosive: Giorgia batte le mani | Foto

26 marzo 2021 a

Look decisamente sexy in cucina per Anna Tatangelo. La cantante originaria di Sora ha pubblicato su Instagram, dove può contare su quasi 2 milioni di follower, una foto ad alto tasso di sensualità, nonostante il momento immortalato fosse semplicemente la cena. La Tatangelo appare mentre è impegnata ai fornelli, intenta a cucinare del pesce. Il look della cantante non sfugge ai fan: pantaloni sportivi della tuta e canottierina che lascia ben poco all'immaginazione, con curve esplosive e pancia scoperta.

Successivamente Anna mostra fiera il suo prodotto e anche i commenti sono entusiasti. Tra questi c'è quello della collega Giorgia, che batte le mani in segno di apprezzamento. Poco prima, la stessa Tatangelo ha dedicato qualche ora ai suoi follower che la seguono ormai da anni. E’ successo tutto proprio mentre rispondeva ad alcune domande dei fan più curiosi che le hanno chiesto quale fosse stato il momento più importante della sua carriera e lei, anche agevolata da un filtro ha risposto, togliendo ogni dubbio.

Si tratta della vittoria a 15 anni al Festival di Sanremo, nella sezione Giovani, con il brano Doppiamente fragili. Un momento davvero importante per lei che non solo le ha regalato una grande soddisfazione ma l’ha fatta conoscere al grande pubblico, facendo partire una carriera che è ancora in splendida ascesa. Insomma, è rimasto un momento importante per la giovane di Sora, per La ragazza di periferia, che dopo la fine della lunga relazione con Gigi D’Alessio, padre di suo figlio Andrea, ha totalmente cambiato genere musicale, lanciandosi in un mondo che fino a qualche anno fa, per lei era inesplorato. Bocche cucite invece per quanto riguarda la vita sentimentale, con le voci di un presunto flirt con Livio Cori che la Tatangelo non sembra voler alimentare. Intanto se la gode con un piatto di pesce in cucina, ma con look rigorosamente sexy.

