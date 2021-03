Pippo Baudo torna in tv, sarà giudice ad Amici da Maria De Filippi

25 marzo 2021 a

Clamoroso colpo per Amici 2021 e per Maria De Filippi. Pippo Baudo, uno dei mostri sacri della tv italiana, sarà giudice del talent di Maria De Filippi, in particolare avrà l'incarico di assegnare il premio Tim, uno dei più ambiti dagli allievi della scuola. Si tratta del decano dei conduttori televisivi e il suo ruolo è stato svelato nel daytime di giovedì 25 marzo.

Il premio Tim è caratterizzato da 5.000 euro per il vincitore della categoria canto e altrettanti per quello della categoria ballo. Gli allievi sono stati quindi chiamati a esibirsi, ognuno con una performance che, in onda nelle due strisce quotidiane del 25 marzo, sarà giudicata direttamente da Baudo. Il conduttore non è apparso direttamente nel daytime e assisterà a distanza alle esibizioni, ma è ipotizzabile, come dicevamo, una sua presenza (fisica o più probabile in collegamento) nel serale di sabato 27, per la proclamazione dei vincitori. La reazione dei ragazzi è stata davvero entusiastica; Raffaele ha confidato di aver già incontrato Baudo di persona, a Sanremo Young, e lo ha definito una persona molto umile e alla mano. "Pippo Baudo sta alla tv come Dio sta al mondo", è la frase già virale pronunciata da Leonardo. Diversi allievi, come Deddy, Rosa e Serena, hanno spiegato che in caso di vittoria daranno il denaro del premio alla loro famiglia. La seconda puntata del Serale di Amici 2021 andrà in onda sabato 27 marzo. In gara ci sono 15 concorrenti dopo le eliminazioni di Esa e Gaia. Si tratta di otto cantanti e sette ballerini, divisi nelle tre squadre guidate da altrettante coppie di professori. Vale a dire quelle composte rispettivamente da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, Veronica Peparini e Anna Pettinelli. In giuria Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto. Appuntamento sabato 27 marzo su Canale5.

