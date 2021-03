Isola dei Famosi 2021, il look di Ilary Blasi è sempre al top: la pancia scoperta è super sexy

25 marzo 2021 a

Look come sempre esplosivo per Ilary Blasi, che ha stupito tutti anche nella quarta puntata de L'Isola dei Famosi 2021, in onda giovedì 25 marzo su Canale5. La signora Totti ha sfoggiato, dopo il nero, il rosso e l'oro, un vestito sempre scuro, in pizzo nero con bottoni oro. Ma con il comune denominatore rispetto alle altre puntate della pancia scoperta, con ombelico in bella vista. Ilary ha dimostrato di saper tenere il ritmo della trasmissione, regalando anche alcune gaffe involontarie che hanno comunque scatenato l'ironia del web e che comunque hanno aumentato la popolarità della presentatrice.

Come quella dell'equivoco tra Palapa (la grotta in cui i concorrenti effettuano le nomination) e patata. La frase pronunciata nel corso della prima puntata: "Fatemi entrare dentro la Pat., anzi, dentro la Palapa", è diventata virale in rete. Senza dimenticare un'altra gaffe, quella legata a Parasite Island, ignota ai naufraghi. La Blasi per poco non ha svelato il segreto ai concorrenti, fermandosi appena in tempo. La signora Totti, stando almeno alle indiscrezioni pubblicate su Cosmopolitan e Blasting news, avrebbe un cachet sui 50.000 euro a puntata. Considerando pertanto le 18 puntate complessive del reality, il cachet totale di Ilary si attesterebbe quindi attorno ai 900.000 euro.

Una cifra decisamente interessante. Così come interessanti sono i soldi che andranno nelle tasche dei tre opinionisti. Il cachet più alto dovrebbe andare a Tommaso Zorzi. Il fresco vincitore del Grande Fratello Vip 5, avrebbe firmato un contratto vicino ai 30.000 euro a puntata (540.000 totali). Insomma, per un debuttante in una prima serata televisiva, una cifra di tutto rispetto. Il cachet di Zorzi, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe superiore a quello di Elettra Lamborghini, che si "ferma" a quota 25.000 euro a puntata (450.000). Per Iva Zanicchi infine sono 20.000 a puntata. Intanto Ilary Blasi fa comunque parlare, meritandosi tuttavia lo scettro di regina dell'Isola dei famosi 2021. E i look che sfoggia sono sempre davvero sexy.

