Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca rassicura Ilary Blasi: "Esami superati, ma qui non finiscono mai"

25 marzo 2021 a

Problema di salute superato per Gilles Rocca a L'Isola dei famosi 2021. Il vincitore di Ballando con le stelle infatti si è presentato regolarmente alla puntata di giovedì 25 marzo del reality dopo i problemi di salute avuti nel pomeriggio, che hanno visto pure l'intervento dei medici. "Non so cosa sta succedendo", aveva confidato Rocca agli altri naufraghi. Successivamente ha però tranquillizzato tutti in apertura di puntata, Ilary Blasi compresa: "Ora sto bene, ho superato gli esami. D'altronde gli esami non finiscono mai", ha spiegato ironicamente.

I naufraghi tuttavia erano apparsi scossi per le condizioni dell'attore e personaggio televisivo romano. “Mi raccomando non farci preoccupare", le parole degli altri naufraghi. Sui social, i fans e non soltanto loro hanno temuto per qualche ora un suo ritiro a causa del malore da cui è stato colpito, sulle cui cause gli esami hanno chiarito tutto. Gilles è uno dei personaggi più apprezzati in questa prima parte di reality show. Anche Ilary Blasi è stata conquistata dalla dichiarazione d'amore fatta nel corso della puntata di lunedì 22 marzo alla fidanzata Miriam Galanti, con la quale sta insieme da 12 anni. Nata a Mantova nel 1989, Miriam ha studiato recitazione e si è diplomata nel 2015 presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Da giovanissima Miriam ha perso la sorella Lucrezia morta di leucemia a soli 7 anni, nel 1999.

Poi nel 2016 ha perso suo papà Moreno, morto per un infarto all’età di 60 anni, ex guardia giurata. Insieme a lei sono rimasti soltanto mamma Iris e il fratello Manuel. Per Gilles quindi ora l'Isola dei Famosi 2021 continua, con una carica rinnovata considerato il problema di salute superato. Ma con la mancanza di cibo, ostacoli del genere possono presentarsi da un momento all'altro. E' chiaro che un tipo come Rocca è pronto tuttavia per ogni sfida.

