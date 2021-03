L'Eredità cede spazio a Dantedì, ecco quando torna: rebus sulla presenza di Martina Crocchia

25 marzo 2021 a

Niente puntata de L'Eredità giovedì 25 marzo. Al posto del quiz show condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni solitamente su Rai1 dalle 18,45, è andato in onda il Dantedì, la trasmissione con la quale si celebra in tutta Italia il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. L’evento clou è rappresentato appunto dal Dantedì, su Rai1 a partire dalle 19.15, con la diretta dal Salone dei Corazzieri al Quirinale per la Celebrazione dell’Anno Dantesco.

La cerimonia, condotta da Serena Bortone, regina di Oggi è un altro giorno, ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Ministro della Cultura, Dario Franceschini; Roberto Benigni ha letto un Canto della Divina Commedia (il XXV del Paradiso). Inoltre sono andati in scena interventi del gruppo di musica antica Al Qantarah. L'Eredità tornerà regolarmente venerdì 26 marzo, sempre su Rai1 dalle 18,45. Vedremo se tornerà anche Martina Crocchia, la campionessa di queste ultime puntate. Ha 39 anni, e molto attiva su Instagram, dove il suo account è Sogna Aurora.

In uno degli ultimi post pubblicati si è fatta immortalare sexy in intimo con le colleghe: "A noi non serve l’8 marzo. Al Phoenix siamo donne, e combattiamo da donne e con le donne ogni giorno per il diritto di volare alto, senza declinare - mai - ogni nostro sentimento", ha scritto nella didascalia. Martina lo scorso 22 marzo si è aggiudicata una Ghigliottina da 115.000 euro, centrando la parola chiave dopo i termini Silenzio, Ombra, Notte, Restare e Gioco. La soluzione da lei scelta, dopo poche decine di secondi, è stata Zona. Ogni sera oltre 5 milioni di telespettatori seguono la trasmissione condotta da Flavio Insinna con i concorrenti che si sfidano tra domande di cultura, attualità, costume, musica, sport e tanto altro ancora, oltre che prove di logica, come appunto l'ultimo gioco, la Ghigliottina. L'attesa per gli appassionati del quiz è rimandata di sole 24 ore: giusto omaggiare Dante Alighieri.

