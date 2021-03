Elisa Isoardi, sexy e provocatrice con gli uomini: "Ho bisogno della conquista"

25 marzo 2021 a

Elisa Isoardi è una presentatrice e showgirl, molto amata dal pubblico. L'attuale concorrente de L'Isola dei famosi 2021 è finita addirittura sul The Sun, uno dei quotidiani più letti in tutto il Regno Unito. Il quotidiano sta seguendo il reality soprattutto per la partecipazione di Paul Gazza Gascoigne, genio e sregolatezza della Nazionale inglese nei primi anni Novanta. E così la bella conduttrice, ex fidanzata del leader della Lega, Matteo Salvini, è stata incoronata dal The Sun. Ritratta con un costume intero a righe dorate, è definita "Incantevole in tv in costume da bagno", hanno scritto gli inglesi.

Elisa Isoardi si è sempre considerata provocatrice con gli uomini. “Ho sempre bisogno della conquista, sono fatta così”, La conduttrice piemontese sa che piace, molto, e attrae con i suoi occhi verdi e la sua avvenenza fisica. “Mi dicono che sono sensuale, ma la sensualità non è altro che la virilità al femminile, c’è sempre questo bisogno di conquista, ma mica ci devo fare niente poi con ‘ste conquiste. E’ che sono fatta così”, ha sottolineato in una recente intervista. La Isoardi si è detta entusiasta per la partenza in Honduras: “Partecipare all’Isola è qualcosa che finalmente mi fa ribattere il cuore. In una situazione così fuori dal mondo, così unica, sarò la prima a volermi stupire”.

Nelle primissime fasi del reality si è parlato di un presunto flirt tra la stessa Isoardi e Ferdinando Guglielmotti, che però è stato eliminato alla prima puntata. “Chi mi potrebbe piacere? Mi attira Elisa Isoardi - aveva affermato il visconte -. Dopo il tramonto sento il bisogno di sedurre, fosse anche solo il gatto. Io amo la donna in maniera tantrica, voglio darle amore per un giorno intero, pratico lo yoga tantrico però con le donne non ho storie lunghe, duro poco”, ha affermato Guglielmotti. E così la Isoardi, stuzzicata da Ilari Blasi, ha replicato: "E' sicuramente una persona molto raffinata, però questa roba del tantrico mi fa un po’ paura. Abbandono qui”, ha aggiunto.

