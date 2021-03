Brando Giorgi, i figli Camilla e Niccolò con Daniela Battizzocco: in passato la storia con Mietta

25 marzo 2021 a

a

a

Brando Giorgi, all'anagrafe Lelio Sanità di Toppi, è un modello e attore italiano. Nato il 21 maggio 1966 sotto il segno dei Gemelli, è stato prima scelto come modello da Valentino, mentre aspettava il suo turno per il provino che lo avrebbe consegnato al mondo delle sfilate. Poi però si è consacrato al grande pubblico come attore. Ha studiato alla Scuola d’Arte Drammatica e il suo debutto sul set risale al 1992, protagonista del film Cattive ragazze accanto a Eva Grimaldi.

Quattro nuovi naufraghi all'Isola dei Famosi: ecco chi sono

Tanti spettatori lo ricordano nei panni di Roberto Falcon nella soap opera Vivere, così come sul set di Incantesimo 3 e nel format Notti sul ghiaccio 2 (anno 2007). Per quanto riguarda la sua vita privata, Brando Giorgi ha sposato Daniela Battizzocco, diventata sua moglie nel 2013. La coppia ha avuto due figli, Camilla (nata nel 2000) e Niccolò (classe 2004). Daniela vanta una carriera da showgirl e ha debuttato in tv come concorrente di Sotto a chi tocca. Ex corista del format Tira & Molla, su Canale5, la Battizzocco è stata anche parte del cast fisso di Domenica In in qualità di cantante. In tv è stata anche attrice sul set della soap opera Vivere, nel ruolo di Rossana Marchini.

I Burinos "vincono" Brando Giorgi e cedono ai Rafinados Daniela Martani

Il vero nome di Brando Giorgi è in realtà Lelio Sanità di Toppi. La genesi del suo nome d'arte è presto detta: Brando è un nome che gi sarebbe sempre piaciuto, Giorgi sarebbe stato “coniato” dal suo agente. Così l’attore avrebbe detto addio, in pubblico, a un nome anagrafico decisamente poco adatto al mondo dello spettacolo. Nel suo passato, ha avuto anche una storia d'amore con la cantante Mietta, a cui è stato legato negli anni Novanta. L’attore ha recitato per lei nei videoclip di Gente comune e Acqua di mare (rispettivamente del 1992 e 1993).

Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli nuovo naufrago: a rischio Francesca Lodo e Brando Giorgi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.