Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca si ritira? Problemi di salute: "Non so cosa sta succedendo"

25 marzo 2021 a

Gilles Rocca si ritira dall'Isola dei famosi 2021? Nel daytime andato in onda giovedì 25 marzo, il vincitore di Ballando con le stelle è apparso mentre è stato soccorso dai medici, per poi lasciare temporaneamente l'Isola e sottoporsi ad alcuni accertamenti. E' chiaro che questo intervento dei sanitari sia dovuto alle prime carenze di cibo che iniziano a pesare sui concorrenti del reality.

Rocca è stato raggiunto appunto dai medici che, dopo i primi soccorsi, hanno deciso di portarlo via dall’isola. "Tranquilli ragazzi, non so però cosa sta succedendo. Ci vediamo presto dai", ha detto ai compagni prima di lasciare l’Isola. I naufraghi tuttavia sono apparsi preoccupati per le condizioni dell'attore e personaggio televisivo romano. “Mi raccomando non farci preoccupare", le parole degli altri naufraghi. Sui social, i fans e non soltanto loro temono ora un suo ritiro a causa del malore da cui è stato colpito, sulle cui cause c'è ancora mistero. Gilles è uno dei personaggi più apprezzati in questa prima parte di reality show. Anche Ilary Blasi è stata conquistata dalla dichiarazione d'amore fatta nel corso della puntata di lunedì 22 marzo alla fidanzata Miriam Galanti, con la quale sta insieme da 12 anni. Nata a Mantova nel 1989, Miriam ha studiato recitazione e si è diplomata nel 2015 presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha debuttato con un piccolo ruolo nel 2009 nella serie Don Matteo. E ancora, nelle fiction Che Dio ci aiuti e nei film Scarlett, 5 (Cinque) e In the Trap. Da giovanissima Miriam ha perso la sorella Lucrezia morta di leucemia a soli 7 anni, nel 1999. Poi nel 2016 ha perso suo papà Moreno, morto per un infarto all’età di 60 anni, ex guardia giurata. Insieme a lei sono rimasti soltanto mamma Iris e il fratello Manuel.

