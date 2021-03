Francesca Lodo, la cugina è Giorgia Palmas: "Le voglio bene, ma non ci siamo frequentate molto"

25 marzo 2021 a

Francesca Lodo è una showgirl italiana, nota al grande pubblico soprattutto nei primi anni Duemila. Qui ha iniziato la sua carriera come Letterina di Passaparola, il preserale di Canale5 condotto da Gerry Scotti. Poi è stata sulla cresta dell'onda fino a quando è rimasta coinvolta nello scandalo Vallettopoli, così come Belen Rodriguez e Elisabetta Gregoraci. Nata a Cagliari il 1 Agosto 1982 sotto il segno del Leone, il suo desiderio di far parte del mondo dello spettacolo l'ha accompagnata fin da bambina.

Dopo lo scandalo Vallettopoli è comunque riuscita a risollevarsi diventando indossatrice e modella per alcune case di moda tra cui anche i costumi di Cristel Carrisi. Di origini cagliaritane Lodo è la cugina di Giorgia Palmas. "E' un rapporto positivo. Non ci siamo frequentate molto, ma non abbiamo mai litigato e le voglio bene - ha detto la Palmas in una vecchia intervista -. Ogni volta che è il suo compleanno la chiamo e le faccio gli auguri". La Lodo ha partecipato nel corso della sua carriera anche al reality La fattoria e ha recitato in Olé con Vincenzo Salemme e Massimo Boldi. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha avuto diversi flirt con calciatori. Ha avuto relazioni con Cristiano Zanetti, Matteo Ferrari, Stefano Mauri e Francesco Coco. Tornando alla vita privata della cugina, Giorgia Palmas, quest'ultima ha due figlie.

La prima, Sofia, nata nel 2008 dall'amore con l'ex calciatore Davide Bombardini. Poi nel 2020 ha avuto un'altra figlia, Mia, con l'ex nuotatore campione del mondo, Filippo Magnini. A fare capitolare la Palmas ai piedi di Magnini è stato un tiramisù: "Me l’ha preparato a sorpresa per la cena del mio compleanno - ha raccontato in una vecchia intervista a Chi -. Ma è stato un gentleman, non ci ha provato subito con me. Il primo bacio ce lo siamo scambiati giorni dopo, alle due del mattino in mezzo a Piazza Duomo a Milano".

