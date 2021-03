Andrea Cerioli, prima di Arianna il flirt con Zoe Cristofoli: ora è fidanzata con Theo Hernandez

25 marzo 2021 a

Andrea Cerioli è un personaggio televisivo, molto noto per le sue partecipazioni al Grande Fratello e a Uomini e Donne. Cerioli, tutto muscoli e tatuaggi, è nato in provincia di Bologna, a San Lazzaro di Savena, e ha una storia familiare toccante. Tra mamma Luana, papà Tullio e sua sorella Giada. La madre è morta proprio a una settimana dalla sua uscita dal Grande Fratello. Da tempo la donna era malata. Sui social Cerioli aveva scritto cos in suo omaggio: "C’è chi ha una madre per tutta la vita. Io ho avuto la fortuna di avere te per venticinque anni. Sei il mio più grande esempio, non me lo dimenticherò mai", le sue parole.

Partecipando poi a Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi, la sua vita privata è diventata praticamente pubblica. Ha vestito sia i panni di corteggiatore che di tronista: in una prima circostanza, Cerioli ha tentato di trovare il grande amore della sua vita, entrando nella rosa di pretendenti di Ramona Amodeo. L’esperienza si era conclusa con un nulla di fatto. L’anno dopo la De Filippi gli ha dato una seconda possibilità, come tronista: è qui che Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda si sono conosciuti.

Con lei ha iniziato una storia d’amore durata due anni e finita in modo non proprio idilliaco. Tra i suoi amori più noti anche quello (finito) per Zoe Cristofoli, modella super tatuata ex di Fabrizio Corona per cui aveva perso la testa. La stessa Cristofoli che ora è fidanzata con il giocatore del Milan, Theo Hernandez. Nel 2018, però, è tornato a Uomini e Donne per la terza volta, ancora una volta nei panni di tronista. La scelta è caduta sulla corteggiatrice Arianna Cirrincione: la coppia è rimasta unita e, come si nota anche dalle molte foto social pubblicate, più innamorata che mai.

