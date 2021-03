Piazza Pulita su La 7, la puntata di giovedì 25 marzo. Puntata sulla campagna vaccinale

25 marzo 2021 a

Piazza Pulita ritorna anche stasera giovedì 25 marzo in prima serata alle 21.25 su La7. Conduce il giornalista Corrado Formigli. Ecco le anticipazioni e gli ospiti. La puntata di questa sera sarà dedicata all’aggiornamento sul tema dei vaccini e della campagna per l'immunizzazione che procede tra mille difficoltà nella Penisola. Poi si affronteranno i temi dell'attualità politica.

C'è un Paese in cui oltre la metà della popolazione può già andare liberamente al pub, in palestra e al cinema.

La trasmissione in particolare prenderà in esame il caso di Israele che, grazie a una programmazione brillante della campagna vaccinale e all'avvento della green card per far circolare guariti e immunizzati, ha riaperto pub, teatri, cinema e stadi. Sono stati vaccinati 10 milioni di cittadini vale a dire circa la metà della popolazione. Ci saranno una serie di servizi che osservano da vicino il "miracolo" della nazione dalla quale stanno cercando di prendere esempio diversi Stati. Saranno presi in esami i ritardi in Italia con la campagna vaccinale che procede a velocità diverse in varie Regioni e con il governo che ha annunciato un piano per allestire dei centri vaccinali nelle palestre e nei parcheggi per arrivare a quelle 500 mila dosi somministrate al giorno che è l'obiettivo che si è prefissato il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, il generale Figliulo. Nelle Regioni più in difficoltà il governo invierà militari della difesa e volontari della Protezione civile per cercare di colmare in fretta il gap accumulato.

Proseguiranno le inchieste sui temi caldi dell’agenda politica, come il nuovo governo Draghi, la crisi del Movimento 5 Stelle e il caso di Israele: una vera e propria isola felice. Infine, non mancheranno gli approfondimenti sull’attualità. Durante la puntata di giovedì 25 marzo interverranno in studio e in collegamento l’imprenditore Carlo Bonomi, la docente universitaria Guendalina Graffigna e i giornalisti Annalisa Cuzzocrea, Massimo Giannini, Francesca Nava e Barbara Serra. Ci saranno anche il divulgatore scientifico Andrea Crisanti e il fisico italo-americano Alessandro Vespignani.

