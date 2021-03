Isola dei Famosi 2021, Andrea Cerioli nuovo naufrago: a rischio Francesca Lodo e Brando Giorgi

25 marzo 2021 a

Torna l'appuntamento con L'Isola dei famosi 2021, il reality show in onda il lunedì e il giovedì su Canale5 e condotto da Ilary Blasi. Nella puntata di giovedì 25 marzo, saranno discusse le vicende dei naufraghi, fra le difficoltà per procacciarsi il cibo fino alle prime dinamiche di gioco e le prime liti, importanti per capire le prossime nomination. A proposito, a rischiare l'eliminazione sono Francesca Lodo e Brando Giorgi. Senza dimenticare che ci sarà una new entry, Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e donne.

In Honduras, l’inviato Massimiliano Rosolino coordinerà le varie prove che si alterneranno nel corso della diretta. Tra queste la prova ricompensa che appunto avrà come premio il nuovo naufrago Andrea Cerioli. Chi perderà al televoto tra Lodo e Giorgi approderà, prima di tornare in Italia, a Parasite Island, dove potrebbe continuare la sua avventura insieme agli aspiranti naufraghi Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani, madre quest'ultima di Giulia Salemi. Dopo il ritiro di Ferdinando Guglielmotti e il rifiuto di Akash Kumar, vedremo se qualcuno proverà a intraprendere l'avventura. Intanto cominciano a circolare le indiscrezioni legate al cachet della presentatrice e degli opinionisti.

Stando a quanto pubblicato su Cosmopolitan e Blasting news, Ilary Blasi prenderebbe sui 50.000 euro a puntata. Considerando pertanto le 18 puntate complessive del reality, il cachet totale di Ilary si attesterebbe attorno ai 900.000 euro. Una cifra decisamente interessante. Così come interessanti sono i soldi che si andranno nelle tasche dei tre opinionisti. Il cachet più alto dovrebbe andare a Tommaso Zorzi. Il fresco vincitore del Grande Fratello Vip 5, avrebbe firmato un contratto vicino ai 30.000 euro a puntata (540.000 totali). Il cachet di Zorzi, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe superiore a quello di Elettra Lamborghini, che si "ferma" a quota 25.000 euro a puntata (450.000). Per Iva Zanicchi sono 20.000 a puntata, per un totale, appunto, di 360.000 euro. Appuntamento su Canale5 dalle 21,40.

