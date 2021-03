Dante Alighieri, l'omaggio di Roberto Benigni su Rai 1 e Rai 3

25 marzo 2021 a

Nel giorno che celebra i 700 anni del Sommo Poeta non poteva mancare l'omaggio di Roberto Benigni per la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. La Rai per giovedì 25 marzo ha predisposto un palinsesto speciale per il dantedì 2021. Il primo appuntamento è in diretta su Rai 1 alle 19.10 dal Salone dei Corazzieri al Quirinale. Qui, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro della Cultura, Dario Franceschini, si esibirà Roberto Benigni. Che per l’occasione ha preparato una lettura del XXV canto del Paradiso. Si tratta di quello dedicato a San Giovanni Evangelista e alla Speranza.

Questa sera, 25 marzo, alle 21.20 Rai 3 ripropone la lettura di Roberto Benigni de "Il Quinto dell'Inferno", in onda giovedì 25 marzo alle 21.20. Si tratta della replica dello spettacolo trasmessa in diretta su Rai 1 il 29 novembre 2007. La recita incentrata sulla passione tra Paolo e Francesca del Canto V dell'Inferno, quello dell'amor "ch'a nullo amato amar perdona", fu allora un successo televisivo da oltre 10 milioni di telespettatori.

Ad accompagnare la lettura di Roberto Benigni, un’introduzione di Corrado Augias sulla visione dell’amore in Dante e a seguire “L’Italia di Dante”, una discussione in studio tra Corrado Augias e Aldo Cazzullo, intervistati da Giorgio Zanchini, per raccontare non solo il Quinto dell’Inferno, ma la vera, grande rivoluzione di Dante: aver intuito che elevare il volgare a lingua letteraria voleva dire mettere in gioco uno strumento in grado di unificare un Paese. Si può infatti dire che l'Italia non nasce da una guerra o dalla diplomazia: nasce dai versi di Dante. E così, Augias, Cazzullo e Zanchini ripercorreranno assieme ai versi del grande poeta, un altro grande viaggio: quello in Italia.

Il Comitato per le celebrazioni ha finanziato circa 100 iniziative e patrocinato più di 400 eventi. "Dante - ha detto il ministro Franceschini - ci insegna anche ad avere fiducia e credo che per quest'anno dovremo avere in mente davvero l'ultimo viaggio dell'Inferno 'e quindi uscimmo a riveder le stelle'".

