Elisabetta Canalis, intimo hot e gambe da sogno: anche Sonia Bruganelli applaude | Foto

Elisabetta Canalis scatenata su Instagram, dove può contare su 2,8 milioni di follower. La splendida ex Velina di Striscia la Notizia ha pubblicato sulla sua pagina social due scatti letteralmente vietati ai deboli di cuore. Nel primo Elisabetta si mostra in intimo chiaro, con didascalia che annuncia ufficialmente "l'arrivo della primavera a Milano". E con la primavera si sa, si risvegliano pure gli ormoni, a giudicare dai commenti dei fan. Effettivamente le trasparenze da parte di Elisabetta lasciano ben poco all'immaginazione.

Ma non finisce qui. Per la Canalis anche uno scatto in intimo nero, con trasparenze hot e un dettaglio delle gambe, perfette, da sogno. E tra i commenti in questa circostanza c'è pure quello di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, che applaude e scrive ironicamente: "E no però dai", come se fosse pronta a rassegnarsi davanti alla bellezza inarrivabile di Elisabetta. Come darle torto d'altronde.

Intanto Elisabetta Canalis è pronta a tornare tra qualche settimana a Los Angeles, dove vive insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva. I due si sono sposati nel 2014. Come testimone di nozze dell'ex Velina, c'era la sua ex collega e amica Maddalena Corvaglia, con la quale i rapporti tuttavia si sono interrotti da circa un anno. Tra i passati amori e flirt di Elisabetta Canalis, quelli più famosi sono stati senza dubbio con Bobo Vieri (che ha inaugurato il binomio calciatore-velina) e l'attore di Hollywood George Clooney. Vieri, curiosità sulla loro storia, la chiamava ironicamente Pietro. Come Vierchowod, arcigno difensore che ha indossato le maglie di Roma, Sampdoria e Juventus tra gli anni Ottanta e Novanta, a testimonianza della gelosia della showgirl nei confronti dell'ex centravanti di Inter, Juve, Milan e Nazionale. Tra i flirt anche quelli con il regista Gabriele Muccino e il giocatore brasiliano Reginaldo.

