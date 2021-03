Clementino, da Maria Rodriguez a Valeria Sammarco. Tutti i flirt del rapper

25 marzo 2021 a

Clementino è uno dei protagonisti della musica italiana degli ultimi anni. Le sue canzoni hanno scalato più volte le classifiche di vendite. In ogni caso il rapper è stato protagonista più volte anche sulle pagine di gossip. Oggi, ufficialmente, è single. Ma in passato le sue conquiste hanno più volte scatenato riviste e siti specializzati. Il suo vero nome è Clemente Maccaro ed è nato ad Avellino nel 1982.

Le donne, si diceva. Lui non parla molto volentieri della sua sfera privata e preferisce esprimersi con la musica. Ma visto che molte delle sue relazioni sentimentali sono legate al mondo dello spettacolo per forza di cose il gossip è impazzito. Ci sono state voci di una frequentazione, negli anni passati con l'ex gieffina Adriana Peluso. Poi nella sua vita c'è stata Maria Rodriguez. tra i due nacque del tenero durante la partecipazione al reality Pechino Express. Nel 2016 ha fatto parlare la relazione tra con la conduttrice Marianna Vertola mentre l'ultima relazione è quella con l'avvocato Valeria Sammarco..La rottura fra i due però ha spinto il rapper a scegliere la strada della vita da single. Anche se a dicembre qualche fotografo lo ha pizzicato nuovamente con l'avvocato. Si era parlato di un ritorno di fiamma ma le voci sono state smentite. Dunque il rapper ha deciso di far parlare solo la sua musica e negli ultimi tempi è stato protagonista diverse volte in tv. Una delle sue ultime apparizzioni di successo è stata durante lo speciale su Rai 1 per Loredana Bertè.

Questa sera, 25 marzo sarà tra i protagonisti del magazine di approfondimento su Rai 2 Anni 20. Durante la puntata che andrà in onda alle 21.20 farà un omaggio rap a Dante Alighieri per i 700 anni dalla sua morte.

