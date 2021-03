Uomini e donne, Samantha manda via anche Roberto. Twitter sta con lei: "Pesante e noioso"

25 marzo 2021 a

E' ancora lei la protagonista di Uomini e donne, la tronista curvy Samantha Curcio. Nella puntata di giovedì 25 marzo del dating show di Maria De Filippi in onda su Canale5 dalle 14,45, Samantha ha avuto un nuovo confronto con Roberto. I due hanno cercato di chiarirsi, ma senza successo. Lo stesso corteggiatore era tornato in studio dopo l'addio di Gero Natale, con il quale la tronista ha rotto dopo alcune esterne che sembravano portare a una conoscenza più approfondita.

Niente feeling tuttavia tra Roberto e Samantha, una intesa in realtà mai nata. Sono già state tante le discussioni, con reciproche accuse di scarso interesse l'uno per l'altro.

Stessa cosa è accaduta nella puntata di giovedì 25 marzo. Roberto ha infatti espresso il proprio disappunto a Samantha: "In esterna ti ho detto che avrei voluto avere un nuovo punto d’inizio - ha sottolineato rivolgendosi alla tronista -, ma ti ho sentita per l’ennesima volta restia nel voler approfondire questa conoscenza. In questa settimana ho riflettuto tanto e ho avuto la conferma di alcune cose che pensavo. Penso che il suo interesse nei miei confronti, al di là del lato estetico, è quasi a zero”. Un discorso chiaro, a cui Samantha ha provato a difendersi, fino alla decisione di entrambi di intraprendere strade diverse. Sui social sono arrivate più che altro critiche per entrambi: "Pesante e noioso come i giovani", ha scritto un utente su twitter. "Entrato da cafone", la tesi di un altro. Ma c'è anche chi critica Samantha: "Questa si fidanzerà con se stessa", è il pensiero di un altro utente ancora. Insomma, Samantha Curcio fa comunque discutere e siamo certi che la sua scelta sarà probabilmente la parte più attesa di questa stagione primaverile di Uomini e donne, senza dimenticare le polemiche eterne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

