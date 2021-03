Stasera in tv, giovedì 25 marzo: Anni 20 su Rai 2. Inchiesta sulle periferie delle città

25 marzo 2021 a

a

a

Si occuperà delle periferie delle grandi città italiane per poi celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Questa sera, giovedì 25 marzo, torna l'appuntamento con "Anni 20" l'approfondimento di Rai 2 condotto da Francesca Parisella che andrà in onda alle 21.20.

Svegliati amore mio, Sabrina Ferilli interpreta Nanà: una madre a caccia di giustizia per la figlia

La puntata si aprirà con un reportage tra le vele di Scampia a Napoli e il quartiere San Basilio di Roma. Due luoghi simbolo delle difficoltà che si vivono nelle periferie delle grandi città italiane. Due periferie sofferenti. La trasmissione si soffermerà sulla piaga delle occupazioni abusive delle case popolar. Il magazine settimanale informativo indaga su cosa si nasconde dietro il fenomeno, approfondendo anche il tema del blocco degli sfratti e dei relativi danni per i proprietari privati delle loro abitazioni e talvolta ridotti in povertà. Un viaggio nella Milano delle periferie abbandonate, tra i cittadini costretti a fare da sentinelle ai propri caseggiati e nella Roma spettrale del coprifuoco, con la protesta degli esercenti in lutto per le chiusure e le storie della donne che impegnate nei turni di notte negli ospedali, nelle farmacie, sui taxi o nei camion della nettezza urbana, sono costrette ad affrontare buio e strade vuote. Insomma un viaggio tra le difficoltà e le ferite aperte delle grandi città. Si parlerà anche degli effetti della pandemia sul business degli airbnb a corto di turisti e di un giro d’affari che invece non conosce lockdown, quello di chi sfrutta la prostituzione. E ancora per i 700 anni dalla morte di Dante, infine, la celebrazione a cura di Aldo Cazzullo e, in chiave rap, quella di Clementino. Anche Anni 20 dunque dedicherà una parte del suo spazio alle celebrazioni per ricordare l'anniversario e ricordare il sommo poeta.

Maurizio Costanzo Show, via alla nuova stagione. Tutti gli ospiti dell'esordio dell'edizione 39

Ad analizzare e approfondire i temi affrontati, in collegamento con Parisella, ci sarà, come sempre, Alessandro Giuli.

Pretelli schizza in tendenza su Twitter, la frase su Giulia: “Se non ci fosse stata”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.