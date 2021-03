Rita Rusic, il balletto sexy alla finestra. Instagram impazzisce

25 marzo 2021 a

Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è una produttrice cinematografica, attrice, cantante e modella croata, ex jugoslava e naturalizzata italiana; 61 anni da compiere a maggio l'attrice è in gran forma e sta diventando sempre di più una star dei social. I post nel suo profilo negli ultimi giorni stanno diventando via via più bollenti. Qualche giorno fa è apparso uno scatto con l'accappatoio che scendeva, solo qualche ora ha pubblicato il video di un balletto sexy davanti a una finestra dalla quale si vede il panorama di Roma. Rita Rusic appare in grandissima forma con tacchi alti, pantaloni attillati e top. Un balletto che ha fatto impazzire i suoi fans. Due giorni fa aveva girato un altro video bollente in bagno mettendo in risalto il suo ventre piatto. ll pubblico televisivo ha avuto la possibilità di conoscere meglio Rita Rusic per la sua partecipazione nel 2020 al “Grande Fratello Vip”, dove ha messo in mostra la sua determinazione e il carattere vulcanico.

La volta della sua carriera fu negli anni '80 quando dopo il film “Attila, flagello di Dio”, con protagonista Diego Abatantuono conobbe Vittorio Cecchi Gori. Dalla loro unione sono nati due figli, Vittoria e Mario, che oggi hanno 34 e 27 anni. La giovane vive a Miami, mentre il ragazzo è un esperto finanziario nelle acquisizioni sportive. Successivamente Rita Rusic si è legata sentimentalmente a Canio Mazzaro, ex di Daniela Santanchè. La loro relazione si è conclusa nel 2011. Rispetto al suo matrimonio con Vittorio Cecchi Gori l'attrice è tornata spesso sul loro rapporto difficile che è stato caratterizzato anche da momenti veramente duri. Ora, come dimostrano i suoi post su Instagram, sembra aver dimenticato tutto e sembra voler voltare veramente pagina.

Questo pomeriggio, 25 marzo, sarà ospite del salotto di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

