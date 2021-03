Emanuel Caserio, la relazione con la madre della sua amica. "Ora non ci vediamo più"

25 marzo 2021 a





Emanuel Caserio è uno degli attori più amati del momento. E' uno dei protagonisti della serie di successo "Il paradiso delle signore" in onda tutti i pomeriggi su Rai 1. interpreta il ruolo di Salvatore Amato, un giovane arrivato a Milano dalla Sicilia che fatica a stare al passo con i tempi. L'attore, oltre che per la serie di successo, ha fatto parlare spesso per la sua fama da donnaiolo. In una recente intervista ha ammesso che da giovane si è dato da fare: “Più che donnaiolo direi un ragazzo simpatico e timido che, per questo, può piacere. Il donnaiolo è proprio a caccia, io no".

Parlando delle sue storie sentimentali in passato l'attore ha ammesso di aver avuto una relazione speciale con la madre di una sua amica. Un rapporto che è durato un po' di tento e che lo ha coinvolto in maniera particolare. “Con la signora non ci vediamo e non ci sentiamo più. Neanche con la mia amica, che della nostra storia non ha mai saputo nulla. E’ una questione un po’ particolare". Tuttavia nel passato e nella vita di Emanuel Caserio ci sono momenti estremamente duri. L’attore ha perso il fratello, di nome Edoardo, quando era molto piccolo per cause non ben specificate. Lui, ancora oggi lo ricorda spesso nei suoi post su Instagram.

Emanuel Caserio e Pietro Masotti ospiti di Serena Bortone

Ha iniziato la sua carriera da attore al teatro per poi passare alle serie televisive partecipando a “Squadra Antimafia 7“, “Il Commissario Rex” e “Un Medico in Famiglia“. Al cinema ha esordito con “I ponti di Sarajevo“, presentato anche al “Festival di Cannes” del 2014. Ha partecipato anche al film “Io e lei“, diretto da Mirasole Tognazzi.

Questo pomeriggio, giovedì 25 marzo, sarà ospite del salotto di "Oggi è un altro giorno", condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

