Oggi è un altro giorno giovedì 25 marzo, Emanuel Caserio e Pietro Masotti ospiti di Serena Bortone

Torna l'appuntamento del primo pomeriggio di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il salotto condotto da Serena Bortone a partire dalle 14 e che tiene compagnia, quotidianamente, a migliori di italiani parlando di attualità, costume e televisione. Nella puntata in programma giovedì 25 marzo saranno ospiti Emanuel Caserio e Pietro Masotti direttamente dalla serie televisiva Il Paradiso delle signore.

La serie partita diretta da Monica Vullo, trasmessa in prima serata su Rai 1 dall'8 dicembre 2015 e tuttora in corso. La quinta stagione partita ad ottobre è composta da 160 puntate e sta riscontrando quotidianamente alti ascolti. La serie va in onda tutti i giorni proprio al termine del salotto condotto da Serena Bortone. Dunque la puntata di oggi sarà una sorta di lancio per la nuova puntata che andrà in onda. come sempre alle 15.55, Due dei protagonisti più amati della serie sono proprio gli attori Emanuel Caserio e Pietro Masotti che hanno deciso di raccontarsi durante l'appuntamento pomeridiano di Rai 1. C'è grande attesa per i prossimi appuntamenti delle serie con dei colpi di scena che sono stati già anticipato con vari spoiler che circolano sul web. Insieme a Serena Bortone i due attori si apriranno anche raccontando la loro vita privata e l'evoluzione delle loro carriere.

Durante la puntata, come di solito, Serena Bortone sarà affiancata da una serie di persone che con lei guideranno i telespettatori. Quelli che nella trasmissione del pomeriggio di Rai 1 vengono ribattezzati affetti stabili. Nella puntata di giovedì 25 marzo sono attesi Mariolina Cannuli, il super campione de L'Eredità Massimo Cannoletta che dispenserà i soliti cinque minuti di sapere grazie alla sua immensa cultura e infine Memo Remigi che renderà leggero il pomeriggio dei telespettatori con le sue canzoni al pianoforte. Un appuntamento da non perdere dunque per gli appassionati del pomeriggio di Rai 1.

