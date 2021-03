Ascolti tv 24 marzo, Svegliati amore mio batte Mia e il leone bianco e Rocco Schiavone

25 marzo 2021 a

Ascolti tv di mercoledì 24 marzo, la fiction "Svegliati amore mio" con Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi vince la prima serata. Con 3.814.000 telespettatori e il 16,09 per cento di share, la prima puntata della fiction di Canale 5 è stato il programma più seguito della prima serata di ieri. Il film di Rai1 , "Mia e il leone bianco" ha ottenuto invece 3.630.000 telespettatori e il 14,49 per cento di share, mentre Rocco Schiavone su Rai 2 ha conquistato il terzo posto grazie a 2.570.000 telespettatori e al 10,27 per cento di share.

Appena fuori dal podio Chi l’ha visto? che su Rai 3 ha registrato 2.291.000 telespettatori pari al 9,94 per cento di share, mentre su Tv8 la finale di Italia's got Talent ha conquistato 1.405.000 telespettatori con il 6,37 per cento. Italia 1 con Barry Seal - Una storia americana ha totalizzato 1.328.000 telespettatori e il 5,36 per cento e Retequattro con Stasera Italia Speciale ha interessato 671.000 telespettatori e il 2,89 per cento mentre su La7 Atlantide è stato visto da 654.000 telespettatori pari a uno share del 2,78 per cento. Nove chiude la classifica degli ascolti del prime time con Accordi & Disaccordi seguito da 448.000 telespettatori pari all’1,68 per cento di share.

Nell’access prime time Rai 1 vince con Soliti Ignoti - Il Ritorno, visto da 5.503.000 telespettatori pari al 19,73 per cento di share. Canale 5 con Striscia la notizia ne ha ottenuti 4.587.000 e il 16,43 per cento. Anche nel pre serale domina Rai 1 con L’Eredità che ha totalizzato 5.048.000 telespettatori e il 23,07 per cento di share contro i 4.244.000 e il 19,98 per cento di Avanti un altro!, il programma concorrente di Canale 5. Nel complesso le reti Rai hanno fatto il pieno aggiudicandosi la prima serata, con 10.342.000 telespettatori e il 37,81 per cento di share, la seconda serata con 4.176.000 e il 34,11 per cento, e l’intera giornata con 4.035.000 telespettatori e il 36,74 per cento di share.

