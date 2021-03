Uomini e Donne, Maria Tona rompe con Alessandro dopo il bacio con Federica

25 marzo 2021 a

a

a

Nuova puntata, la penultima di questa settimana, per Uomini e Donne che va in onda oggi, giovedì 25 marzo 2021, su Canale 5 alle ore 14.45. Secondo le anticipazioni fornite dal sito specializzato Il vicolo delle news, questa sarà un'altra trasmissione ricca di colpi di scena.

Uomini e Donne, Samantha e Lara si contendono Gero. Ritorna Nicola Vivarelli

Il dating show di Maria De Filippi, prevede il confronto tra Maria Tona e Alessandro. Alessandro sta uscendo sia con Maria che con Federica. Tra i due c’è stato anche un bacio, secondo quanto roferisce la fonte. La cosa infastidisce Maria che confessa di essere delusa dal cavaliere avendo saputo solo in mattinata dell’appuntamento e del bacio tra Alessandro e Federica. Le parole di Maria danno quindi vita al confronto con Alessandro il quale, pur ribadendo di stare bene con Maria, decide di chiudere definitivamente la frequentazione e andare avanti solo con Federica.

Altro argomento centrale della trasmissione di Uomini e donne, sarà la caduta di Gemma Galgani. La dama torinese voleva fare l’ape maia ma alla fine è caduta dalle scale e ha raggiungento il centro dello studio tutta insanguinata. Le due immagini hanno fatto il giro del web ma sono molti quelli che hanno accostato la caduta della dama torinese a quella di Barbara d’Urso dalle scale di Pomeriggio5 all’inizio dell’edizione qualche tempo fa.

Uomini e Donne, Giacomo e Martina: scintille. Piovono accuse su Luca



Per la cronaca Gemma Galgani, dopo essere caduta dalle scale, ha dovuto dire addio a Maurizio Giaroni che ha deciso di abbandonare definitivamente il programma. Oggi, dicevamo, nuovi colpi di scena annunciati con Maria Tona al centro dello studio, ma i dettagli su Gemma Galgani non mancheranno di incendiare lo studio e di incuriosire il pubblico a casa. Uomini e Donne ha un pubblico solido di fan che seguono il dating show dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset. Le puntate sono registrate e questo è quello che andrà in onda oggi.

Uomini e Donne, incidente per Gemma Galgani: cade, medicata in studio. Poi rivela la storia con Maurizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.