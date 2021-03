Alessia Marcuzzi nuda su Instagram. La foto scatena l'odio: "Vergognati, tuo marito che dice?"

25 marzo 2021 a

Alessia Marcuzzi finisce nel mirino delle bestie dei social dopo aver postato delle foto senza veli su Instagram. Intendiamoci, nulla di particolarmente volgare. Anzi. Gli scatti postati dalla conduttrice de Le Iene sono piuttosto innocenti e fanno parte di un progetto imprenditoriale che la showgirl ha messo in piedi da mesi.

Proprio in questi giorni sta promuovendo una linea di prodotti per il corpo lanciati dalla sua società. Negli ultimi giorni ha postato dunque una foto che la ritrae nuda in un prato con un uomo di spalle, anche lui senza vestiti. Precedentemente aveva pubblicato un altro scatto nel quale era vestita con una magliettina bianca. "Quando ho deciso di realizzare questa campagna mi sono ispirata a cio’ che in questo momento ci manca di piu’, il contatto fisico. Volevo che Luce fosse inclusiva, per ogni corpo e per ogni genere. Infatti La mia linea va bene per tutti! Abbiamo scattato le foto sul prato qualche settimana fa, in totale sicurezza ovviamente, illuminati solo dalla luce e dai miei prodotti di origine naturale. Per sognare di poter stare presto di nuovo insieme, vicini, all’aria aperta, in un posto qualunque, senza filtri, né barriere. E per ricordare sempre quanto sia importante la libertà", ha spiegato Alessia Marcuzzi.

Ma se i commenti entusiastici non sono mancati, si è scatenato anche il solito odio degli haters. "Chissà che ne pensa il marito", "Vergognati", "Ma che cavolo, è un film a luci rosse", "Ok promuovere la linea, ma i prodotti dove sono? Scusate non vedo il nesso,sembrano due beccati in un prato a fare l'amore", "Le persone stanno perdendo la testa ma che foto sono, ma non so cosa dire se non è uno schifo". E' solo una parte della tempesta di odio che si è riversata sul profilo di Alessia Marcuzzi. Ma non sono mancati i vip che l'hanno incoraggiata. Marina La Rosa, concorrente del primo Grande Fratello, ha commentato: "Bravissima. Idea super f**a però vabbè, me potevi chiamà!". "Averlo saputo io avrei posato, sai che successone", scherza la Iena Giulio Golia.

