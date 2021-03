Italia's Got Talent 2021, Stefano Bronzato da modello a mago: chi è il vincitore e che numero! | Video

25 marzo 2021 a

Un vero e proprio asso. Il modello diventato mago sbanca e vince Italia's Got Talent 2021. Fa un numero di illusioni e misteri goliardici e lascia tutti a bocca aperta. E' lui a trionfare.

Stefano Bronzato, in arte Steven, si è aggiudicato i quattro sì dei giudici “stregati” dal suo numero di magia. Stefano, originario di Isola della Scala, comune in provincia di Verona, ha un passato di modello per DSquared e Valentino, ma si esibisce come mago già da diversi anni. Nel 2014, a soli 23 anni, è stato protagonista su Super!, il canale 47 del digitale terreste, con un programma dedicato alla magia di strada, “Steven, Street of Magic”.

Il concorrente veneto ha battuto Black Widow e Max Angioni. Il pubblico ha premiato la sua originalità, ma anche le capacità di coinvolgere i giurati durante le sue esibizioni. Lo ha fatto inizialmente con Frank Matano, poi con Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Il pubblico lo aveva conquistato al primo colpo, i giudici pure in fin dei conti. E la vittoria finale che, molto probabilmente poteva essere messa in discussione soltanto da Giorgia Greco, alla fine è un riconoscimento meritato. Magia e tecnologia sono gli ingredienti che hanno spinto Stefano Bronzato in cima alla classifica: il pubblico ha voluto premiare i trucchi del giovane mago.

Steven ha dichiarato aver sempre avuto una passione per le arti magiche fin da quand’era bambino, pur non avendo mai frequentato una scuola di magia. Stefano ha messo in scena un incredibile viaggio nel tempo a base di magia e tecnologia, coinvolgendo in prima persona i quattro giudici. Il giovane mago veneto ha stupito insomma, grazie a questo mix molto innovativo, di tecnologia e tradizione che ne hanno fatto. un vero e proprio personaggio (il migliore) a partire dal pubblico a casa.

