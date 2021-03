Italia's Got Talent 2021, il vincitore è Stefano Bronzato | Video

25 marzo 2021 a

Il vincitore di Italia’s got Talent 2021 è Stefano Bronzato. Il verdetto arriva dopo la mezzanotte di mercoledì 24 marzo 2021. Enrico Papi aveva creato l'atmosfera giusta per l'attesa: “Tanti voti sono arrivati e tra pochissimo scopriremo il nome del vincitore di Italia’s Got Talent“. E' la chiusura ufficiale del televoto e poi ecco l’annuncio ai telespettatori.

I quattro giurati non riescono ad esprimere una preferenza, sono troppo combattuti. Il pubblico decreta il nome del primo classificato. “Prima siete stati troppo diplomatici”, insiste Enrico Papi, che chiede un nome ai giudici prima di aprire la busta. Per Frank Matano potrebbe vincere Giustino, per Federica Pellergini Giorgia Greco, mentre Maionchi non saprebbe chi scegliere. Bastianich dice Martina Storti. Arriva il verdetto definitivo del pubblico: Black Widow, Stefano Bronzato e sono sul podio. Ed è Stefano Bronzato a vincere.

Stefano Bronzato, in arte Steven, si è presentato ai giudici di Italia’s Got Talent 2021 con un numero di magia, che ha lasciato a bocca aperta Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Il giovane ragazzo ha dichiarato aver sempre avuto una passione per le arti magiche fin da quand’era bambino, pur non avendo mai frequentato una scuola di magia. Stefano ha messo in scena un incredibile viaggio nel tempo a base di magia e tecnologia, coinvolgendo in prima persona i quattro giudici.

CHI E' STEFANO BRONZATO Originario di Verona, Stefano Bronzato è arrivato in finale dopo aver conquistato quattro sì da parte dei giudici nella fase dei casting. Il ragazzo ha creato due numeri dove ha mixato illusionismo e tecnologia, giocando anche sul tema dei viaggi del tempo. Al secondo posto si è invece classificato Max Angioni, arrivato in finale grazie al Golden Buzzer del pubblico, mentre sul gradino più basso del podio le Black Widow.

Hanno partecipato alla finale anche Christian Stoinev e il suo cagnolino Percy, le Bello Sisters, il cosplayer Giustino Carchesio, la comica Laura Formenti, il cantante lirico David Mazzoni, l’atleta con disabilità Giorgia Greco, la band femminile AC/DC delle Dress in Black, la crew Negma Dance Group e la ballerina di pole Dance Martina Storti.

