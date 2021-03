Maurizio Costanzo Show, via alla nuova stagione. Tutti gli ospiti dell'esordio dell'edizione 39

24 marzo 2021 a

a

a

Il Maurizio Costanzo Show stasera 24 marzo, torna ad essere come sempre uno dei programmi televisivi di riferimento della seconda serata di Canale 5, la rete ammiraglia del gruppo Mediaset. E' il 39esimo anno di messa in onda di quello che è considerato uno dei talk più amati della storia del gruppo televisivo e di tutta la televisione italiana. Grande attesa e Maurizio Costanzo apre il nuovo ciclo di puntate con un atteso uno contro tutti che si annuncia particolarmente intenso, considerato che l'ospite sarà la parlamentare Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia e punto di riferimento della destra italiana.

Rocco Schiavone diviso tra l'amore e il giallo della morte dell'industriale Sirchia

E' facile immaginare che si parlerà di politica e problemi del Paese, ma non solo. Sul palco, come sempre, saranno numerosi e autorevoli gli ospiti. Tutti molto noti e alcuni davvero amati dal grande pubblico. A partire da una delle principali attrici del cinema italiano, Ornella Muti. Ma è annunciata anche la presenza di Katia Ricciarelli, regina della lirica. Ci saranno inoltre importanti giornalisti: il direttore del quotidiano Il Mattino, Federico Monga; Giampiero Mughini, Claudia Fusani e Francesco Borgonovo. Ma non manca la curiosità per l'intervista che sarà rilasciata da Tommaso Zorzi, fresco vincitore dell'edizione 2021 del Grande Fratello Vip.

Svegliati amore mio, Sabrina Ferilli interpreta Nanà: una madre a caccia di giustizia per la figlia

Altre due donne particolarmente importanti del mondo dello spettacolo italiano sul palco: l'attrice comica Gabriella Germani e la conduttrice Maria Teresa Ruta. E ancora: l'attrice Rosalinda Cannavò, la protagonista dei salotti romani Mariasela Federici e Eva Grimaldi, altra attrice molto stimata e amata dal grande pubblico. Ma Maurizio Costanzo, signore della televisione italiana, vuole fare un omaggio anche ad un grande artista recentemente scomparso, Raoul Casadei. Sarà la Zago band a riproporre la sua musica. Insomma per lo show un esordio che si annuncia intenso e ricco di ospiti di alto livello, come del resto Maurizio Costanzo ha sempre abituato il suo numeroso e affettuoso pubblico.

Fratelli di Crozza, Covid in redazione e programma sospeso: salta la puntata di venerdì 26 marzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.