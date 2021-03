Mia e il leone bianco, la storia di Charlie: le riprese durate tre anni e l'amicizia tra la bimba e l'animale

24 marzo 2021 a

Film dedicato ai bambini e non solo. Tanti buoni sentimenti in Mia e il Leone bianco, pellicola francese di avventura, in prima visione tv su Rai1 dalle 21,20 mercoledì 24 marzo. Il Sudafrica, un meraviglioso leone e una favola che sa di amicizia e di amore. Il film è diretto da Gilles de Maistre. Protagonisti sono Daniah De Villiers, Melanie Laurent e Langley Kirkwood. La piccola Mia, 11 anni, è costretta a trasferirsi dall'Inghilterra in Africa per il lavoro del padre, uno zoologo. La sua vita cambia appunto quando nel loro allevamento nasce Charlie, un raro esemplare di leone bianco: nel corso degli anni, crescendo insieme, nasce un'amicizia molto forte tra la ragazzina e il felino.

La trama racconta quindi che a 14 anni, la protagonista scopre che il padre vuole vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ai cacciatori di trofei. La vicenda principale è quella di una bambina, Mia Owen (interpretata da Daniah De Villiers), che instaura un profondo rapporto con Charlie, un cucciolo di leone bianco. Una storia vera? Non del tutto ma per certi versi sì. L’ispirazione, infatti, è arrivata alla moglie del regista, Pure de Maistre, che ha scritto la sceneggiatura dopo aver fatto un viaggio in Sudafrica. Poi, per imprimere al film un approccio ancora più reale, la produzione ha scelto di girarlo nell’arco di tre anni, così da permettere la naturale crescita di Daniah che del cucciolo, chiamato Thor. Tra la troupe di Mia e il Leone Bianco, l'ambiente e gli stessi felini si è creato un legame fortissimo, in quanto un branco di sei leoni è cresciuto durante le riprese.

Tuttora vivono nella riserva dello zoologo Kevin Richardson, creata grazie ad un fondo della produzione. Richardson, come raccontato durante la campagna di lancio del film, è stato un pilastro del progetto in quanto esperto di leoni nonché coach per Daniah durante le scene in cui si relazionava con il leone, spiegandole come instaurare un vero rapporto di amicizia con l'animale. Richardson ha raccontato in una vecchia intervista: "E' stata una sfida. So come comportarmi con un leone - ha affermato -, ma avevo bisogno di trasmettere questa conoscenza ai bambini tenendo conto che non avevano l’esperienza che abbiano noi adulti".

