Francesco Arca e il sesso dopo i figli con Irene Capuano: "E' più complicato, ci vuole fantasia"

Francesco Arca è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Nato il 19 novembre 1979 a Siena, la sua è una vita piena di soddisfazioni, ma segnata da bambino da un terribile lutto. Il padre, paracadutista di professione, infatti, morì quando il piccolo Francesco aveva soltanto 9 anni in seguito a un incidente sul lavoro. La sua compagna attuale è Irene Capuano, con cui ha avuto due figli. In una intervista a Francesca Fialdini durante una puntata di Da noi A ruota libera, Arca ha ammesso. "Sesso prima e dopo i figli? Quale dopo - ha scherzato -. Sinceramente ormai un tocco sulla spalla me lo conservo con un brivido di emozioni. A parte l'ironia, è chiaro che con i bambini sia molto più complicato, ma ci vuole fantasia e saper aspettare il momento giusto". In precedenza, Arca aveva raccontato dei suoi inizi, dai calendari sexy al trono di Maria De Filippi a Uomini e donne. Poi la svolta, con il trasferimento da Milano a Roma, che ha portato all'inizio di una carriera da attore che gli sta regalando appunto numerose soddisfazioni.

Francesco Arca e Irene Capuano si sono conosciuti nel 2003 e la loro storia d’amore è stata un po’ travagliata. Si sono messi insieme una prima volta alla vigilia della sua partecipazione a Uomini e Donne (che risale al 2004), ma dopo un anno si sono lasciati. “Ci siamo rimessi insieme nel 2010, ma è durata fino al 2011. Poi, dopo tre anni di lontananza, nel settembre 2013, è scoppiato di nuovo, per la terza volta, l’amore tra noi. Come dire che la fiamma ora arde di più“, ha rivelato lo stesso Francesco al settimanale F. E la terza volta è quella buona perché la coppia avuto due figli: Maria Sole, nata il 1 settembre del 2015 e Brando Maria, nato il 6 aprile 2018.

Sempre relativamente alla sua vita sentimentale, in passato è stato fidanzato con Carla Velli, (che fu la sua scelta durante il trono di Uomini e Donne) Jennipher Rodriguez e le attrici Laura Chiatti, Anna Safroncik e Luisa Corna. La sua storia più seria è stata proprio quella con la collega Laura Chiatti. Oggi entrambi hanno altri compagni (e rispettivi figli) ma hanno mantenuto un ottimo rapporto.

