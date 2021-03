Sabrina Ferilli, il secondo marito è Flavio Cattaneo: il manager ha avuto due figli con Cristina Goi

24 marzo 2021 a

Sabrina Ferilli è una delle attrici e personaggi televisivi più amate dal pubblico italiano. Nata a Roma il 28 giugno 1964 sotto il segno del Cancro, la Ferilli nel corso della sua carriera ha collezionato Nastri D’argento e Ciak d’oro, inoltre ha recitato nel film di Paolo Sorrentino La Grande Bellezza, che si è guadagnato il premio Oscar. Quando era adolescente era a disagio per il suo fisico prorompente, e non si sentiva bella: “Mi vergognavo del mio fisico. Crescendo il brutto anatroccolo si è trasformato. A questo proposito voglio lanciare un messaggio di speranza alle ragazzine non troppo belle: abbiate fiducia nei cambiamenti dell’adolescenza”, ha raccontato a Panorama in una vecchia intervista.

Sabrina Ferilli, dallo spogliarello per la Roma al calendario hot da un milione di copie vendute

Tra le curiosità sul suo conto, si sa che è una tifosa della Roma, ma da piccola tifava Lazio. Famoso è stato il suo spogliarello dopo che i giallorossi vinsero il loro secondo Scudetto nel 2001. Per quanto riguarda la vita privata, nel 2003 l’attrice ha sposato Andrea Perone, ma il matrimonio è naufragato dopo soli 2 anni a causa di un tradimento di lui con quella considerata per certi versi la sua sosia, la showgirl Sara Varone. Successivamente Sabrina ha ritrovato l'amore al fianco del manager, Flavio Cattaneo. Nel 2011 la coppia si è sposata in gran segreto a Parigi. Si erano conosciuti sul set francese delle riprese della fiction Dalida. L’attrice non ha avuto figli. “Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli - ha affermato in una vecchia intervista -, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”. Per quanto concerne Flavio Cattaneo, classe 1963, è un dirigente d’azienda e imprenditore molto importante in Italia, che è stato anche direttore della Rai e Ad di Telecom Italia. Dal precedente matrimonio con Cristina Goi ha avuto due figli.

Sabrina Ferilli, il tradimento con la sua sosia e la fine del primo matrimonio

