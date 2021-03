L'Eredità, Martina Crocchia sempre più sexy: lo scatto in intimo insieme alle colleghe | Foto

24 marzo 2021 a

Martina Crocchia sempre più personaggio. La ragazza di 39 anni, insegnante di pole dance, sta infatti conquistando il pubblico di Rai1 e soprattutto sta racimolando un bottino interessante a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Ormai infatti è vicina ai 200.000 euro e confida di riprovare l'assalto alla Ghigliottina pure nella puntata di mercoledì 24 marzo. Per lei si profila un futuro televisivo nelle reti Rai, così come è stato per Massimo Cannoletta, ora curatore di una rubrica (Massimo 5 minuti) a Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Serena Bortone.

L'Eredità, Martina Crocchia campionessa sex symbol: le foto della modella che ha vinto 26 mila euro

Il divulgatore culturale si era aggiudicato in 51 puntate 280.000 euro. Vedremo se Martina farà anche meglio; ha 39 anni, è molto fotogenica, simpatica e preparata: per questo Martina Crocchia si candida a una prospettiva di carriera almeno in Rai. Intanto è molto attiva su Instagram, dove il suo account è Sogna Aurora. In uno degli ultimi post pubblicati si è fatta immortalare sexy in intimo con le colleghe: "A noi non serve l’8 marzo. Al Phoenix siamo donne, e combattiamo da donne e con le donne ogni giorno per il diritto di volare alto, senza declinare - mai - ogni nostro sentimento", ha scritto nella didascalia.

Martina lo scorso 22 marzo si è aggiudicata una Ghigliottina da 115.000 euro, centrando la parola chiave dopo i termini Silenzio, Ombra, Notte, Restare e Gioco. La soluzione da lei scelta, dopo poche decine di secondi, è stata Zona. Ogni sera oltre 5 milioni di telespettatori seguono la trasmissione condotta da Flavio Insinna con i concorrenti che si sfidano tra domande di cultura, attualità, costume, musica, sport e tanto altro ancora, oltre che prove di logica, come appunto l'ultimo gioco, la Ghigliottina. Appuntamento sarà anche mercoledì 24 marzo su Rai1 dalle 18,45.

L'Eredità, Martina vince ancora: la parola "zona" vale 115 mila euro

