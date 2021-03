Fratelli di Crozza, Covid in redazione e programma sospeso: salta la puntata di venerdì 26 marzo

24 marzo 2021 a

Niente puntata di venerdì per Fratelli di Crozza, il programma curato da Maurizio Crozza. Per il comico genovese e il suo staff una pausa forzata. "Dati i casi di positività al Covid 19 riscontrati all’interno della redazione del programma, la casa di produzione Itv Movie e Discovery Italia - informa un comunicato - hanno deciso in via precauzionale di sospendere la puntata prevista per venerdì 26 marzo".

Al posto dell’appuntamento live verrà trasmessa una replica dello show. Fratelli di Crozza tornerà live sul Nove dal 9 aprile, dopo la già prevista pausa pasquale. Fratelli di Crozza è prodotto da Itv Movie per Discovery Italia. E' un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer Itv Movie, Patrizia Sartori. Si dovrà dunque attendere qualche settimana per tornare a vedere le imitazioni di Maurizio Crozza, da De Luca a Feltri fino alla new entry del generale Figliuolo. Non si tratta certamente del primo programma televisivo sospeso in via precauzionale per casi di positività al Covid. Ad esempio Io e Te condotto da Pierluigi Diaco su Rai1 aveva subito la stessa sorte, seppur peggiore (in quel caso è proprio stato sospeso il programma), Ballando con le Stelle è stato a lungo rinviato prima dell'inizio, date le positività di qualche concorrente e ballerino (Daniele Scardina e Samuel Peron). Altri programmi invece a causa della positività del conduttore hanno continuato ad andare avanti con il conduttore collegato da casa, esempi sono stati Carlo Conti durante la conduzione di Tale e Quale Show e anche Serena Bortone per il quotidiano Oggi è un altro giorno, fino a Francesca Fialdini per il talk show domenicale di Rai1 (in onda dopo Domenica In con Mara Venier) Da noi A ruota libera.

