Maria Teresa Ruta e Nino Formicola? “Ecco cosa ci fu”, parla il comico

Francesco Fredella 24 marzo 2021 a

a

a

Adesso parla Nino Formicola. Tutti conosciamo la sua volontà di difendere con le unghie la propria privacy. Mai un gossip, mai un pettegolezzo. Mai una foto fuori luogo, ma a grande sorpresa il genio della comicità italiana e del cabaret fa una confessione. “Maria Teresa Ruta? Fu più di una cotta!”, racconta via Zoom a RTL1025 News.

Maria Teresa Ruta dopo il Grande Fratello torna dal marito Roberto

“Quando Maria Teresa Ruta ha detto di aver avuto una storia con Baccini e di aver preso una cotta per me, in realtà lei ha edulcorato due situazioni, perché non ha detto per niente una balla!”, racconta Formicola. “Io e lei abbiamo avuto un’affettuosa amicizia e siccome ha preferito, giustamente, dire le cose singolarmente, e la mia è vera, non capisco perché non dovrebbe esserlo anche l’altra. Altro non dico, ma sicuramente quello che lei ha detto non è una balla!”.

Maria Teresa Ruta e il dramma della violenza: "Non mi facevo più sfiorare da un uomo"

Insomma la Ruta, che potrebbe essere al centro di un nuovo caso di gossip, potrebbe aver avuto per davvero un flirt con Formicola. Acqua passata, logicamente. Ed il comico, che ha vinto un’edizione dell’Isola dei famosi, svela che si tratta del passato (morto e sepolto). Dopo l’Isola, Formicola ha sposato Alessandra Raya. “Lei era al corrente di tutta la storia, – ammette Nino – infatti la prima cosa che ho fatto con lei è raccontarle tutte le mie disavventure sentimentali, anche perché molte di queste erano persone dello spettacolo, quindi ho raccontato tutto per evitare questioni incresciose.” E poi prosegue così: “Io sono stato single finché non ho incontrato Alessandra era una mia regola di vita, tant’è che lo dicevo a chiunque incontravo “Sappi che io posso essere uno stupendo amici, amante, consigliere ma come fidanzato non valgo un caz*o!’. L’esclusiva quindi non l’ho data a nessuno, l’unica è stata proprio Alessandra e infatti poi l’ho anche sposata.”

La gaffe di Michael Baccini su Maria Teresa Ruta: "Mio padre non l'ha baciata. Quella sera neanche ci fosse stata Sharon Stone...."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.