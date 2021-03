Atlantide, Meghan Markle e Lady Diana: la corona sotto accusa

24 marzo 2021 a

La corona inglese. Gli scandali. Le polemiche. I litigi. Gli interessi. Sono gli aspetti al centro della nuova puntata di Atlantide, in programma stasera, mercoledì 24 marzo, su La7 a partire dalle ore 21.15. Ovviamente a condurre come al solito sarà Andrea Purgatori che cura il programma di approfondimento storico e culturale che va in onda ogni mercoledì su La7. Il titolo della puntata di oggi non lascia alcun dubbi: Meghan e Diana, una corona sotto accusa. Dalla morte di Lady D, mamma del prossimo re del Regno Unito, alle accuse di razzismo che sono state recentemente rivolte alla casa reale da parte di Meghan Markle, sono 25 anni che fioccano polemiche e misteri intorno alla famiglia della regina.

Diana Spencer, il 31 agosto del 1997, morì a causa dell'incidente stradale che si verificò a Parigi e su cui a distanza di 24 anni restano ancora diversi dubbi: il giallo non è considerato risolto. E proprio uno dei figli di Diana, Harry, si è legato a Meghan Markle ed è protagonista di una vera e propria rivoluzione all'interno della famiglia reale, considerate le scelte di lasciare il Regno Unito e dal punto di vista economico la famiglia reale, dopo un complesso accordo. Il regno di Elisabetta II, che va avanti da decenni e decenni, ha dovuto affrontare scandali e polemiche che sono addirittura riusciti a far traballare il trono.

Atlantide questa sera partirà proprio dalla morte dell'amatissima Lady Diana, ripercorrendo le tappe della tragedia e dando spazio alle testimonianze del tragico incidente automobilistico che secondo alcune teorie fu soltanto la copertura di un complotto internazionale, organizzato proprio per eliminare la Principessa del Galles. Come detto, da Lady Diana a Meghan Markle e alle sue accuse di razzismo, attacco che ha colpito duramente al cuore il potere reale britannico fino a spingere la Regina Elisabetta alla scelta di nominare addirittura un supercommissario per dare il segnale di una drastica lotta al razzismo. Ospiti di Atlantide stasera Rula Jebreal, la giornalista Tiziana Ferrario, lo scrittore Donald Sassoon. Ma sarà presente anche Mauro Biani: annunciata una vignetta live che sarà dedicata proprio al tema della serata.

