Valentina Autiero, verità choc dopo Uomini e donne: "Colpa di quella storia Instagram con l'anello"

Colpo di scena: Valentina Autiero vuole tornare a Uomini e donne. "Un po' mi manca. Dopo sei anni mi manca davvero quel programma. Tornare lì? Lo farei subito, solo se ci fosse uno dei corteggiatori che possa piacermi", dice l'ex dama in diretta a RTL102.5 News.

Valentina, tra l'altro, parla senza freni e racconta quello che è accaduto prima di "miollare" il programma di Maria De Filippi. La rottura con Germano Avolio ha avuto un sapore clamoroso. "Ero presa da lui, ma sono uscita da sola. Lui non era pronto. Non era deciso ad uscire da quel programma. Poi per varie circostanze sono uscita dal programma e quando è finito tutto ci siamo visti solo una volta", svela la Autiero. "Avevano messo in dubbio che ero stata una privilegiata, cosa falsissima. E allora sono andata via di mia spontanea volontà", dice la Autiero. Che poi racconta un particolare inedito: "E' stata colpa di un anello. In una storia su Instagram qualcuno l'ha notato ed ha pensato che si trattava di un fidanzamento segreto con Germano. Una gigantesca fake news”, racconta la Autiero. Ora dice di essere tornata alla vita di sempre.

"Lavoro in uno dentistico, torno a casa e poi finisce la mia giornata", puntualizza durante il suo collegamento. Sembra, però, intenzionata a varcare la soglia del programma di Maria De Filippi. "Faccio un appello a lei, mi manca quell'atmosfera", continua. In sei anni l'ex dama non è riuscita a trovare l'uomo giusto: un po' come è accaduto a Gemma Galgani, che da quasi dieci anni è inchiodata su quella poltrona.

